Раневская требовала, чтобы Фрекен Бок перерисовали: почему и стали ли в «Малыше и Карлсоне» что-то менять?

В легендарном мультфильме чуть не потеряли одного из самых ярких персонажей из-за элементарной женской обиды.

Фаина Раневская в озвучке «Малыша и Карлсона» — это почти как Марлон Брандо в «Крестном отце»: вы можете не помнить деталей сюжета, но интонации — навсегда в памяти. И тем удивительнее, что актриса едва не отказалась от роли, которая позже стала культовой.

Как Раневская увидела себя в героине и вспылила

Художник Анатолий Савченко при создании образа домоправительницы Фрекен Бок вдохновился внешностью Раневской. Бюст, нос, руки-щупальца — сходство было болезненно узнаваемым. Узнав об этом, актриса устроила скандал: потребовала перерисовать героиню и пригрозила уйти из проекта.

Режиссёр Борис Степанцев оказался в ловушке: эскизы уже прошли утверждение на «Союзмультфильме», и менять образ было невозможно. Уговорили не логикой, а похвалой — мол, персонаж вышел ярким и смешным. Раневская нехотя согласилась.

«Я сошла с ума»: как появилась главная фраза Фрекен Бок

Работа над образом только началась. Раневская постоянно спорила с командой, переписывала реплики и импровизировала. Именно так в мультфильме появилась фраза «Траля-ля-ля, а я сошла с ума». В какой-то момент актриса даже выгнала режиссёра из студии — чтобы «не мешал».

Ни до, ни после «Малыша и Карлсона» Раневская не озвучила ни одной роли в анимации. Но именно здесь она оставила голос, который невозможно спутать.

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