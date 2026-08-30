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Киноафиша Статьи Эргенч ушёл с миллионами долларов, Узерли — с обидой: подсчитали, кто и сколько получил за 139 серий «Великолепного века»

Эргенч ушёл с миллионами долларов, Узерли — с обидой: подсчитали, кто и сколько получил за 139 серий «Великолепного века»

Проверено редакцией
Султан Сулейман

Один играл за 30 тысяч, другой — за 3,5: кто заработал состояния на самом красивом турецком шоу.

Трудно поверить, но в «Великолепном веке» за одну серию актёры получали суммы, которые и по меркам Голливуда звучат серьёзно. Особенно главный султан — Халит Эргенч. Он не только заработал больше всех, но и был единственным, кому выплчивают процент с международных трансляций. Остальные звёзды были вынуждены довольствоваться фиксированной ставкой. И, как оказалось, не все с этим были согласны.

Халит Эргенч

Ставка султана Сулеймна — 30 тысяч долларов за эпизод. Плюс проценты от проката за границей. В сумме — около 40 тысяч за серию. Учитывая, что он снимался во всех 139 сериях, его финальный гонорар превысил 4 миллиона долларов.

Селим Байрактар, Нур Феттахоглу, Селен Озтюрк

Помимо Эргенча, лишь трое актёров появились во всех сериях проекта — это Селим Байрактар (Сюмбюль-ага), Нур Феттахоглу (Махидевран), Селен Озтюрк (Гюльфем). Но гонорары у них были куда скромнее. Байрактар получал около 3,5 тысяч долларов за серию, Феттахоглу — 14 тысяч. А Селен Озтюрк предположительно — 8 тысяч. Так что у кого-то вышло почти полмиллиона, у кого-то — около двух.

Мерьем Узерли и Вахиде Гердюм

Обе актрисы играли Хюррем — молодую и зрелую. Их гонорары варьировались от 16 до 17 тысяч долларов за эпизод. Мерьем Узерли считала, что заслуживает долю от зарубежных продаж, как и Хали Эргенч, но продюсеры её не поддержали.

«Великолепный век»

Окан Ялабык и Бурак Озчивит

Ибрагим-паша (Окан Ялабык) и Бурак Озчивит (Малкочоглу) тоже получали по 16–17 тысяч долларов. В какой-то момент Ялабык потребовал повышения — или ухода. Повысили.

Остальные звёзды

Озан Гювен (Рустем Паша), Мехмет Гюнсюр (взрослый шехзаде Мустафа) получали по 14 тысяч долларов за эпизод. Сельма Эргеч (Хатидже-султан) — 9 тысяч. Мерве Болугур (Нурбану-султан ) — около 6 тысяч. Толга Сарыташ (шехзаде Джихангир) — 4,5 тысячи.

Также вам будет интересно: Как борода Мустафы оказалась виновной в его гибели? Султан Сулейман не выдержал и казнил собственного сына.

Фото: Кадр из сериала "Великолепный век" (2011)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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