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Одноглазым быть лучше? Какуган в «Токийском гуле» имеет важный смысл

Проверено редакцией
Кадр из мультсериала «Токийский гуль»

У полукровок в мире проекта куда больше силы.

«Токийский гуль» представляет собой японскую мангу в жанре мрачного фэнтези, позднее адаптированную в аниме-сериал. Действие происходит в альтернативной реальности Токио, где скрытно существуют гули — человекообразные существа, вынужденные питаться людской плотью для выживания.

Центральный персонаж, студент Кен Канеки, после случайной встречи с гулем становится гибридом — наполовину человеком, наполовину гулем. Это ставит его перед необходимостью приспосабливаться к новой природе.

Одноглазый гуль

В мире «Токийского гуля» односторонний какуган — красный светящийся глаз с черной склерой — указывает на уникальный статус полукровки. В отличие от обычных подобных существ, у которых оба глаза трансформируются одновременно, одноглазые гули появляются в результате смешения крови гуля и человека.

Главный герой Кен Канеки приобрел этот признак после экстренной трансплантации органов. Операция, в ходе которой он получил ткани гуля, превратила его в гибрида — существо, вынужденное балансировать между двумя природами.

Кадр из мультсериала «Токийский гуль»

Почему одноглазые гули сильнее

Одноглазые гули демонстрируют большую силу по сравнению с обычными благодаря гетерозису. Это явление, при котором гибридное потомство наследует усиленные характеристики обоих родителей.

В случае с Кеном Канеки и другими подобными существами, сочетание ДНК человека и гуля создает более совершенный организм. Такие гибриды обладают повышенной адаптивностью к различным условиям среды и демонстрируют улучшенные боевые характеристики. У них преимущества в силе и выносливости, что делает одноглазых гулей особо опасными противниками.

Ранее портал «Киноафиша» писал про случаи, когда из культовой манги сделали аниме и прогадали.

Фото: Кадры из мультсериала «Токийский гуль»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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