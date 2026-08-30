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Киноафиша Статьи Эти 5 сериалов с рейтингом выше 8.0 на IMDb займут все ваше свободное время: очнетесь голодным и ночью под титры

Эти 5 сериалов с рейтингом выше 8.0 на IMDb займут все ваше свободное время: очнетесь голодным и ночью под титры

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Мэр Кингстауна», «Великая», «Аббатство Даунтон»

Выбирайте любой и точно попадете в яблочко.

Ищете, что посмотреть вечером? Предлагаем подборку из 5 сериалов с рейтингом выше 8.0 на IMDb — настоящих жемчужин, которые не оставят равнодушными ни фанатов триллеров, ни любителей комедий и драм. Здесь — истории, способные увлечь с первых минут, подарить яркие эмоции, а иногда и заставить задуматься.

Мэр Кингстауна (2021) — криминальный триллер о закулисье власти

В небольшом городке Кингстаун все решают неофициальные правила — и семья Макласки владеет тут всем: от тюрем до полиции и местной администрации. Джереми Реннер в главной роли показывает, как держать власть и бороться с врагами в своем же доме. Сериал цепляет атмосферой мрачного юга США и сложными отношениями внутри семейного клана. С рейтингом 8.1 он становится настоящим магнитом для любителей напряженных сюжетов и политических игр.

Терапия (2023) — комедия с глубоким смыслом

Харрисон Форд и Джейсон Сигел в необычном амплуа — психотерапевтов в сериале, где легкость и оптимизм сочетаются с темами сложных человеческих взаимоотношений. Терапия здесь — не только профессиональная, но и жизненная, когда герой, нарушив этические нормы, неожиданно находит путь к сердцам своих клиентов. 8.1 на IMDb говорит о высоком качестве и душевности шоу для тех, кто ценит умный, мягкий юмор и драматизм.

Кадр из сериала «Терапия» (2023)

Великая (2020) — история Екатерины Великой с духом сарказма

Комедийная драма открывает нам Екатерину как необычную героиню — не просто императрицу, а женщину с острым умом, прокладывающую путь сквозь интриги и разочарования. София, наивная принцесса, приезжает в Россию, чтобы стать женой Петра III, но сталкивается с горькой реальностью и принимает судьбоносное решение изменить ход истории. Рейтинг 8.2 подтверждает популярность сериала среди зрителей, любящих историческую драму с острыми шутками.

Уэйн (2019) — приключения подростка с храбростью и юмором

Молодой Уэйн теряет связь с наследием отца — легендарной машиной Pontiac Firebird. Вместе с подругой Дел они отправляются в рискованное путешествие, полное опасностей и неожиданных открытий. Этот боевик с элементами комедии и рейтингом 8.3 — отличный выбор для тех, кто любит динамику, драйв и теплые подростковые истории.

Кадр из сериала «Уэйн»

Аббатство Даунтон (2010) — аристократические драмы с историческим размахом

Жизнь семейства Грэнтэмов в роскошном поместье Даунтон резко меняется после трагедии на «Титанике». Наследство, семейные страсти и традиции столкнутся в бескомпромиссной борьбе. Один из самых любимых сериалов своего времени с рейтингом 8.7 — глубокий и драматичный взгляд на английскую аристократию начала XX века для тех, кто любит серьезные, наполненные тонкими психологическими нюансами драматические произведения.

Эти сериалы — идеальный повод устроить себе вечер с качественным и захватывающим просмотров. Каждый из них подарит особое настроение и повод задуматься, а рейтинги выше 8.0 — гарантия того, что история действительно стоит вашего времени. Что возьмёте в свою вечернюю программу?

Ранее мы писали: Этот научно-фантастический сериал называют «Игрой престолов» в космосе: рейтинг 95 % на Rotten Tomatoes говорит сам за себя.

Фото: Кадр из сериала «Мэр Кингстауна», «Великая», «Аббатство Даунтон», «Уэйн», «Терапия»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
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