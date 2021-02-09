КинотеатрKinoplexx Taldykorgan в Талдыкоргане находится на улице Квартал, 24Б. Гостей встречают четыре комфортабельных и уютных кинозала, оснащенных передовым оборудованием: новейшими проекторами, многоканальной системой звука, экранами с серебряным покрытием.
Все это делает просмотр фильма приятным и максимально запоминающимся, картинка становится четкой и яркой, звук - глубоким и насыщенным. Здесь демонстрируют новинки мирового кинематографа наравне со столичными мультиплексами. В фойе кинотеатра можно скоротать время до начала сеанса, приобрести напитки и попкорн.