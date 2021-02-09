Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Талдыкоргана Кинотеатры Kinoplexx Taldykorgan

Kinoplexx Taldykorgan

Талдыкорган
Адрес
г. Талдыкорган, ул. Каратал, 24Б
Показать на карте
Телефон

+7 (7282) 30-53-43 / бронирование

Позвонить
В избранное Уже в избранном

О кинотеатре

КинотеатрKinoplexx Taldykorgan в Талдыкоргане находится на улице Квартал, 24Б. Гостей встречают четыре комфортабельных и уютных кинозала, оснащенных передовым оборудованием: новейшими проекторами, многоканальной системой звука, экранами с серебряным покрытием.

Все это делает просмотр фильма приятным и максимально запоминающимся, картинка становится четкой и яркой, звук - глубоким и насыщенным. Здесь демонстрируют новинки мирового кинематографа наравне со столичными мультиплексами. В фойе кинотеатра можно скоротать время до начала сеанса, приобрести напитки и попкорн.

мало голосов Оцените
2 голоса
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках

Отзывы о кинотеатре

Райхан Оспанова 9 февраля 2021, 05:01
Здравствуйте ваш кинотиатр находится в сити плюс вы сегодня работаете со скольки до скольки
Отзывы Написать отзыв
2 голоса
Оцените
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Тот самый
Тот самый
2025, США, ужасы, спорт
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Нескромные
Нескромные
2025, США, комедия
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Пункт назначения: Смертельная игра
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше