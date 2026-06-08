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Киноафиша Статьи Думаете, что турецкие сериалы длинные? Эти 5 культовых сериалов задержались на экранах надолго — у №3 уже 41 сезон 

Думаете, что турецкие сериалы длинные? Эти 5 культовых сериалов задержались на экранах надолго — у №3 уже 41 сезон 

8 июня 2026 07:00 Проверено редакцией
Кадры из сериалов «Звёздные врата: SG-1», «Доктор Кто», «Черное зеркало»

Ленты стали частью поп-культуры.

Создать фантастический сериал — легко, а вот удержать его на плаву — почти невозможно. Шедевры вроде «Светлячка» или «Восьмого чувства» стали культовыми, но быстро закрылись. Даже хиты Netflix редко переживают третий или четвертый сезон.

И тем ценнее редкие проекты, которые продержались 5-6 сезонов, сохранив зрительский интерес. Такие ленты перерастают в нечто большее — становятся частью поп-культуры.

«Звёздные врата: SG-1», 10 сезонов

«Звёздные врата: SG-1» продержались 10 сезонов благодаря уникальному рецепту: военная фантастика, приправленная мифологией и самоиронией. В отличие от многих серьёзных проектов, здесь ценили юмор и тёплые отношения между героями.

Именно благодаря этому сочетанию сериал стал культовым — зрители смотрели не только на сражения, но и на то, как команда SG-1 стала настоящей семьёй.

Кадр из сериала «Звёздные врата: SG-1»

«Звездный путь: Дальний космос 9», 7 сезонов

Пока другие экипажи «Звёздного пути» бороздили просторы вселенной, команда «Дальнего космоса 9» застряла на орбитальной станции. И это оказалось гениальным ходом.

Вместо эпичных путешествий зрители получили политические заговоры, религиозные конфликты и войну, показанную без прикрас. Капитан Сиско часто нарушал идеалы Федерации ради высших целей, делая сериал самым неоднозначным и смелым во всей саге.

Кадр из сериала «Звездный путь: Дальний космос 9»

«Доктор Кто», 41 сезон

41 сезон — и это не предел. «Доктор Кто» вошел в историю как самый долгоживущий фантастический сериал. Его формула успеха проста: загадочный герой, который может менять облик, его спутники и бесконечные приключения во времени и пространстве.

Начавшись как детский проект, шоу сумело вырасти вместе со своими зрителями, мастерски смешивая фантастику, драму и даже элементы ужасов. Этот культурный феномен повлиял на множество современных историй, доказав, что хорошая идея действительно может быть вечной.

Кадр из сериала «Доктор Кто»

«Секретные материалы», 11 сезонов

Агенты Малдер и Скалли, расследующие паранормальные явления, стали иконами 90-х, но их популярность не угасла даже спустя десятилетия. Секрет успеха «Секретных материалов» не в инопланетянах или заговорах, а в блистательном дуэте героев и умных сценариях.

Кадр из сериала «Секретные материалы»

«Черное зеркало», 7 сезонов

Пока другие сериалы растягивают истории на сезоны, «Черное зеркало» упаковывает все в отдельные эпизоды. Формата классической антологии с разными сюжетами и героями хватило, чтобы стать символом цифровой эпохи.

Шоу не пытается быть «долгоиграющим» — зато оно создает мощные идеи, которые часто сбываются. Социальные рейтинги, VR-ужасы и даже интерактивный фильм «Брандашмыг» провоцировали споры сразу после выхода, пишет автор Дзен-канала «Киновед в штатском».

Кадр из сериала «Черное зеркало»
Фото: Кадры из сериалов «Звёздные врата: SG-1», «Звездный путь: Дальний космос 9», «Доктор Кто», «Секретные материалы», «Черное зеркало»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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