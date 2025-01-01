Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Талдыкоргана Кинотеатры Kinoplexx Taldykorgan Кинотеатр Kinoplexx Taldykorgan (Талдыкорган) на карте

Кинотеатр Kinoplexx Taldykorgan (Талдыкорган) на карте

Кинотеатр Kinoplexx Taldykorgan (Талдыкорган) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

1.6 км
Атамекен cinema ул. Кабанбай-батыра, 54
5
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Тот самый
Тот самый
2025, США, ужасы, спорт
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Нескромные
Нескромные
2025, США, комедия
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Пункт назначения: Смертельная игра
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше