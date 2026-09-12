Расписание Надежда в Шымкенте на 12 сентября 2026 Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1 2D 19:00 от 3000 ₸ Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, проспект Тауке хана, 330 2D 17:40 от 2100 ₸ 20:35 от 2300 ₸ 23:30 от 2300 ₸ Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25 2D, RU 11:40 от 2300 ₸ Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202 2D, RU 12:10 от 2300 ₸ Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7 2D, RU 14:10 от 4100 ₸ 15:10 от 4100 ₸