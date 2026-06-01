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Преступление на третьем этаже
Расписание сеансов Преступление на третьем этаже, 2026 в Шымкенте
Расписание сеансов Преступление на третьем этаже, 2026 в Шымкенте
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Как купить билеты на сеанс фильма «Преступление на третьем этаже»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos
г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D
17:30
от 3000 ₸
23:50
от 7000 ₸
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