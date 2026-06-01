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Киноафиша Фильмы Преступление на третьем этаже Расписание сеансов Преступление на третьем этаже, 2026 в Шымкенте

Расписание сеансов Преступление на третьем этаже, 2026 в Шымкенте

Билеты
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Завтра 6 вс 7
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D
17:30 от 3000 ₸ 23:50 от 7000 ₸
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