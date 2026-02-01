Меню
Киноафиша Фильмы Скарлет Расписание сеансов Скарлет, 2025 в Шымкенте

Расписание сеансов Скарлет, 2025 в Шымкенте

Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, RU
10:30 от 2400 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, RU
10:40 от 2400 ₸ 13:00 от 2400 ₸ 18:00 от 3200 ₸ 19:00 от 3200 ₸
Kinopark 5 Mega Planet г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, RU
10:10 от 2400 ₸ 12:40 от 2400 ₸
Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, RU
10:40 от 3500 ₸ 13:00 от 3500 ₸ 15:20 от 4000 ₸ 16:20 от 4000 ₸ 17:40 от 4000 ₸ 18:40 от 4000 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Абай бол
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Верни меня из мёртвых
Верни меня из мёртвых
2025, Италия, ужасы, триллер
Скарлет
Скарлет
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Ловушка для кролика
Ловушка для кролика
2025, США, ужасы, детектив, триллер
