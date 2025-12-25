Меню
Фильмы
Дәстүр: Теріс бата
Расписание сеансов Дәстүр: Теріс бата, 2025 в Семее
Расписание сеансов Дәстүр: Теріс бата, 2025 в Семее
Как купить билеты на сеанс фильма «Дәстүр: Теріс бата»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Dastan Cinema 3D
г. Семей, ул. Ленина, 2
2D, KZ
20:30
22:20
Qazyna Cinema
Семей, улица Шугаева, 28
2D, KZ
22:15
от 1600 ₸
Rabbit Cinema
г. Семей, улица Бозтаева, 44/2, 1 этаж, Rabbit Cinema
2D, KZ
20:05
от 1600 ₸
22:00
от 1600 ₸
23:45
от 1600 ₸
Smart Cinema
г. Семей, ул. Трусова, 4а
2D, KZ
20:40
от 1600 ₸
22:10
от 1600 ₸
