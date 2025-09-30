Меню
Расписание сеансов кинотеатра «Rabbit Cinema»

Сегодня 30 Завтра 1
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие приключения, драма, фэнтези, мелодрама 2025, США
2D, RU
11:35 13:10 от 1600 ₸
Qaitadan
Qaitadan драма 2025, Казахстан
2D, KZ
21:30 от 1600 ₸
Агент & Irbis
Агент & Irbis комедия, боевик 2025, Казахстан
2D, KZ
10:00 от 1600 ₸ 13:30 18:10 от 1600 ₸
Альтер
Альтер боевик, фантастика 2025, Канада
2D, RU
17:00
Аменгер
Аменгер драма 2025, Кыргызстан
2D, KZ
15:00 от 1600 ₸ 21:15 от 1600 ₸
Битва за битвой
Битва за битвой криминал, драма, триллер 2025, США
2D, RU
15:05 от 1600 ₸ 18:40 23:20 от 1600 ₸
Жабайы
Жабайы семейный 2025, Казахстан
2D, KZ
10:00 от 1600 ₸ 11:35 от 1600 ₸
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд ужасы 2025, США
2D, RU
23:25 от 1600 ₸
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость боевик, приключения, анимация 2025, Япония
2D, RU
17:10 от 1600 ₸
Нескромные
Нескромные комедия 2025, США
2D, RU
21:30 23:25
Сытый и голодный
Сытый и голодный драма, комедия, фэнтези 2025, Казахстан
2D, KZ
19:45 от 1600 ₸
Таинственная девушка
Таинственная девушка комедия 2025, Казахстан
2D, KZ
10:00 11:35 от 1600 ₸ 13:10 от 1600 ₸ 15:10 19:45 от 1600 ₸
