Киноафиша Семея Кинотеатры Rabbit Cinema

Rabbit Cinema

Семей
Адрес
г. Семей, улица Бозтаева, 44/2​, 1 этаж, Rabbit Cinema
Билеты от 1600 ₸
Билеты от 1600 ₸
Расписание сеансов в кинотеатре Rabbit Cinema
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
Сегодня 2 сеанса
11:35 13:10 от 1600 ₸ ...
Qaitadan
Qaitadan
Сегодня 1 сеанс
21:30 от 1600 ₸ ...
Агент & Irbis
Агент & Irbis
Сегодня 3 сеанса
10:00 от 1600 ₸ 13:30 18:10 от 1600 ₸ ...
Альтер
Альтер
Сегодня 1 сеанс
17:00 ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Фильмы в кинотеатре Rabbit Cinema

Сегодня 30 Завтра 1
Формат сеанса
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие приключения, драма, фэнтези, мелодрама 2025, США
2D, RU
11:35 13:10 от 1600 ₸
Qaitadan
Qaitadan драма 2025, Казахстан
2D, KZ
21:30 от 1600 ₸
Агент & Irbis
Агент & Irbis комедия, боевик 2025, Казахстан
2D, KZ
10:00 от 1600 ₸ 13:30 18:10 от 1600 ₸
Полное расписание и билеты
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Нескромные
Нескромные
2025, США, комедия
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
