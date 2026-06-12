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Киноафиша Фильмы Очень страшное кино 6 Расписание сеансов Очень страшное кино 6, 2026 в Петропавловске

Расписание сеансов Очень страшное кино 6, 2026 в Петропавловске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 12 Завтра 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
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Как купить билеты на сеанс фильма «Очень страшное кино 6»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Atlas Cinema ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D
22:30 от 5000 ₸ 23:55 от 5000 ₸
2D, RU
23:10 от 2200 ₸
Cinema Park г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, RU
22:55 от 2000 ₸ 23:10 от 2000 ₸ 23:45 от 2000 ₸
Новый Свет 3D г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 71
2D, RU
22:55 от 1500 ₸ 23:55 от 1500 ₸
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
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