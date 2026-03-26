Вышли целиком: 3 новых турецких сериала, которые можно уже сейчас посмотреть целиком

26 марта 2026 14:00
Кадры из сериалов «Мошенники», «Словно сон», «Беззащитные»

Тут нет Хюррем, но посмотреть стоит.

Представляем вам подборку из трех завершенных турецких сериалов, которыми можно наслаждаться от начала до конца, не дожидаясь новых сезонов. Здесь нет Хюррем и Сулеймана, но вы найдете истории на любой вкус: трогательные любовные линии, захватывающие детективные интриги и драматичные семейные конфликты.

«Мошенники»

В центре сюжета находится необычная история двух совершенно различных персонажей. Эртан — успешный адвокат с безупречной репутацией и сын владельца известной юридической фирмы. Асие — простая девушка, которая вынуждена заниматься мелкими аферами, чтобы помочь своей семье.

Влиятельный бизнесмен Хидайет Кутман обращается к юридической фирме с просьбой найти свою внебрачную дочь, оставленную им много лет назад. Перед смертью отец Эртана начал это дело, и теперь сын чувствует обязанность его завершить. В процессе поисков судьба сводит его с Асии — их встреча кажется случайной, но на самом деле запускает цепь неожиданных событий.

Эртан замечает, что Асие обладает редким талантом: она быстро соображает и ловко обманывает окружающих. Он предлагает ей стать его партнёршей и притвориться дочерью Хидайета. Сначала Асие не хочет иметь дело с богачами, но, когда проблемы ее семьи становятся слишком серьёзными, она соглашается на сделку.

«Словно сон»

Айдан — скромная женщина, которая много лет отдала семье и работе, трудясь парикмахером в небольшом салоне на окраине Стамбула. Ее жизнь течет спокойно и предсказуемо, пока не происходит неожиданный поворот: Айдан становится владелицей роскошного салона красоты. Этот резкий поворот открывает перед ней двери в новый, сверкающий, но опасный мир.

Ее таинственным покровителем становится загадочный бизнесмен Эмир, о котором известно очень мало. Айдану приходится адаптироваться к новым условиям, следуя правилам этого влиятельного человека и осваиваясь в роскошной и властной атмосфере.

В это время в ее жизни появляется Чигдем — молодая девушка с непростым прошлым, выросшая в приюте. Она по своему характеру бунтарка и часто создает неприятности. Чигдем невольно втягивает Айдан в сложные ситуации, заставляя ее принимать трудные решения и искать выходы из запутанных обстоятельств.

«Беззащитные»

Сюжет начинается с истории любви Балы и Рыфата — простого учителя и его возлюбленной, которые сбежали от жестокого богача Явуза. Пара построила уединенную жизнь в лесу, где прожила счастливо 20 лет и воспитала шестерых детей.

Трагедия настигает семью, когда родители погибают при загадочных обстоятельствах. Оставшиеся сиротами дети решают отправиться в Стамбул в поисках родственников.

Выросшие в любви и доброте, братья и сестры не подозревают, какие испытания ждут их в большом городе. Они столкнутся с жестокой реальностью, где каждый шаг может оказаться опасным. Ситуация становится ещё сложнее, когда Явуз, не простивший Бале ее давнего отказа, начинает преследовать детей, замышляя месть. Теперь шестерым сиротам предстоит не только адаптироваться к новой жизни, но и противостоять опасному врагу, который не остановится ни перед чем.

Фото: Кадры из сериалов «Мошенники», «Словно сон», «Беззащитные»
Камилла Булгакова
