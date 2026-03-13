Русский English
«Йеллоустоун: Маршалы» получит 2 сезон: сериал неожиданно собрал 20,6 млн зрителей за неделю

13 марта 2026 17:00
Кадр из сериала «Йеллоустоун: Маршалы»

Пока это самый успешный старт оригинального сериала CBS почти за 10 лет.

Спин-офф вселенной «Йеллоустоуна» успел прожить всего несколько недель на экране, а будущее проекта уже решено. Телеканал CBS официально продлил сериал «Йеллоустоун: Маршалы» на второй сезон. Решение приняли вскоре после старта шоу — премьера первой серии состоялась 2 марта.

Успешный старт у зрителей

По данным CBS, за первую неделю сериал посмотрели 20,6 млн зрителей на разных платформах. Для нового проекта это один из самых сильных запусков последних лет. В премьерный вечер аудитория составила около 9,5 млн человек.

Телеканал отмечает, что это самый успешный старт оригинального сериала CBS почти за десять лет. Популярность бренда «Йеллоустоун» снова сработала — зрители быстро подключились к новому проекту.

Критики остались холодны

Критики встретили сериал гораздо спокойнее. Рейтинг первого сезона на Rotten Tomatoes составил 47% «свежести». Оценки зрителей на том же сайте оказались еще ниже — около 31%.

Главным героем истории остается Кейси Даттон в исполнении Люка Граймса. Персонаж покидает ранчо и присоединяется к федеральным маршалам США, чтобы бороться с преступностью в штате Монтана.

К актерскому составу вернулись Брекен Мэрилл, Гил Бирмингем и Мо Брингс Пленти. В новых ролях появились Логан Маршалл-Грин, Ариэль Кеббел, Эш Сантос и Татанка Минс.

Проект продюсирует создатель вселенной «Йеллоустоуна» Тейлор Шеридан. Шоураннером сериала стал Спенсер Хаднат, ранее работавший над сериалом «Спецназ».

Екатерина Адамова
