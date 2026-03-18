Фанаты ждут выхода сериала по «Хитмэну» с 2017 года, но пришли плохие новости: «Надежды нет»

18 марта 2026 18:00
Кадр из игры Hitman

В очередной раз проект про киллера отменен.

Стриминговый сервис Hulu решил прекратить работу над сериалом, основанным на видеоигре Hitman.

Об этом сообщил автор несостоявшегося проекта Дерек Колстад, известный по фильму «Джон Уик».

«Сериалу, похоже, пришёл конец… В наше время трудно сказать, но, кажется, надежды на его реализацию нет. Мне он нравился, так как я большой поклонник игры и её персонажа. Проблема в том, что я могу написать сценарий, но никто не заинтересуется его покупкой», — поделился Колстад в интервью The Direct.

Первоначально сериал был анонсирован в 2017 году.

Напомним, что игровая франшиза Hitman стартовала в 2000 году и рассказывает о высококлассном наёмнике, созданном с помощью генной инженерии. Он хладнокровен и исполнителен, расчетлив и весьма точен в своих действиях.

Всего из игры на экран «Хитмэна» переносили дважды: в 2007 и 2015 годах, где главные роли исполнили Тимоти Олифант и Руперт Френд. Обе экранизации получили отрицательные отзывы критиков и не смогли добиться успеха в прокате.

Камилла Булгакова
Теперь среди врагов и Чани: тизер «Дюны 3» перевернул сюжет с ног на голову Теперь среди врагов и Чани: тизер «Дюны 3» перевернул сюжет с ног на голову Читать дальше 19 марта 2026
Депрессия, бедность и одиночество: трейлер нового «Человека-паука: Новый день» с мрачным Паркером уже набрал 11 млн просмотров Депрессия, бедность и одиночество: трейлер нового «Человека-паука: Новый день» с мрачным Паркером уже набрал 11 млн просмотров Читать дальше 19 марта 2026
83,7 млн просмотров на Netflix: этот «свежак» уже обгоняет «Лакомый кусок» — 71% на Rotten Tomatoes 83,7 млн просмотров на Netflix: этот «свежак» уже обгоняет «Лакомый кусок» — 71% на Rotten Tomatoes Читать дальше 19 марта 2026
«Одна из лучших работ Фрэнсиса-Форда Кополлы»: когда в России покажут новый шедевр легендарного режиссера «Одна из лучших работ Фрэнсиса-Форда Кополлы»: когда в России покажут новый шедевр легендарного режиссера Читать дальше 19 марта 2026
От режиссера легендарного «Астрала»: ужастик «Хокум» получился не только страшным, но и глубоким От режиссера легендарного «Астрала»: ужастик «Хокум» получился не только страшным, но и глубоким Читать дальше 18 марта 2026
Суини снова в деле: стал известен сюжет сиквела нашумевшей «Горничной» Суини снова в деле: стал известен сюжет сиквела нашумевшей «Горничной» Читать дальше 18 марта 2026
Свадьба Зендаи и Холланда – правда или ложь? Официальная информация Свадьба Зендаи и Холланда – правда или ложь? Официальная информация Читать дальше 18 марта 2026
Играла милашку в «Такси» и была шпионкой с Брэдом Питтом: Марион Котийяр удивит ролью в необычной киноадаптации Играла милашку в «Такси» и была шпионкой с Брэдом Питтом: Марион Котийяр удивит ролью в необычной киноадаптации Читать дальше 17 марта 2026
Отказались Питт и Крэйг — теперь очередь Вигго? Что известно о кастинге «Бэтмена 2» Отказались Питт и Крэйг — теперь очередь Вигго? Что известно о кастинге «Бэтмена 2» Читать дальше 17 марта 2026
