Фанаты ждут выхода сериала по «Хитмэну» с 2017 года, но пришли плохие новости: «Надежды нет»

Стриминговый сервис Hulu решил прекратить работу над сериалом, основанным на видеоигре Hitman.

Об этом сообщил автор несостоявшегося проекта Дерек Колстад, известный по фильму «Джон Уик».

«Сериалу, похоже, пришёл конец… В наше время трудно сказать, но, кажется, надежды на его реализацию нет. Мне он нравился, так как я большой поклонник игры и её персонажа. Проблема в том, что я могу написать сценарий, но никто не заинтересуется его покупкой», — поделился Колстад в интервью The Direct.

Первоначально сериал был анонсирован в 2017 году.

Напомним, что игровая франшиза Hitman стартовала в 2000 году и рассказывает о высококлассном наёмнике, созданном с помощью генной инженерии. Он хладнокровен и исполнителен, расчетлив и весьма точен в своих действиях.

Всего из игры на экран «Хитмэна» переносили дважды: в 2007 и 2015 годах, где главные роли исполнили Тимоти Олифант и Руперт Френд. Обе экранизации получили отрицательные отзывы критиков и не смогли добиться успеха в прокате.