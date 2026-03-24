«Тихий шедевр» HBO пополнился еще одним актером: теперь стало еще интереснее

Двукратный обладатель «Оскара» Махершала Али, известный по фильму «Зелёная книга», исполнит одну из главных ролей во втором сезоне сериала HBO «Задание».

Али досталась роль уважаемого агента по борьбе с наркотиками Эдди Барнса. Его герой окажется в противостоянии с подразделением главного персонажа Тома Брэндиса, которого играет Марк Руффало. Создателем проекта является Брэд Инглсби, работавший над сериалом «Мейр из Исттауна».

Премьера сериала прошла в сентябре, и критики приняли его тепло — на Rotten Tomatoes показатель составил 96%. Точных сроков выхода второго сезона пока не называют. У Али уже есть опыт на телевидении: он снимался в «Карточном домике» и возглавлял третий сезон «Настоящего детектива».

Кстати, это удивительные совпадения, ведь поклонники сериала сравнивают проект именно с «Мейр из Исттауна» и «Настоящим детективом». От первого, как считают фанаты, досталась мрачная атмосфера рабочего класса и расследования, которые меняют жизнь героев. А от второго — фокус на психологическом состоянии детективов.