Теперь среди врагов и Чани: тизер «Дюны 3» перевернул сюжет с ног на голову

В Сети появился первый тизер‑трейлер заключительной части «Дюны» Дени Вильнёва. В третьем фильме против Пола Атрейдеса начнут плести интриги, и среди его противников окажется даже Чани.

Напомним, во второй части Пол вместе с матерью леди Джессикой объединился с фрименами, чтобы сразиться с Харконненами, захватившими Арракис в первой картине. Союзникам удалось одержать верх. Чтобы закрепить власть, Пол вступил в брак с принцессой Ирулан Коррино, став императором. Чани восприняла этот союз как предательство.

Действие третьей части разворачивается через 17 лет после событий второй. Чани становится наложницей Пола и рожает ему близнецов — Лето II и Ганиму.

Сам Пол превращается в жёсткого правителя, и против него зреет заговор, который в итоге перерастает в масштабную войну. Как видно из трейлера, Чани тоже выступает против Пола и, вероятно, примыкает к заговорщикам. Среди них появляется новый персонаж — лицедел Скайтейл, которого сыграл Роберт Паттинсон.

Также в фильм возвращается погибший в первой части Дункан Айдахо, но теперь уже как клон. Важные роли сохранят леди Джессика, Ирулан, Алия и Стилгар.

«Дюна 3» задумана как завершение истории. Вильнёв не планирует снимать продолжение, и если студия решит развивать франшизу дальше, ей придётся искать другого режиссёра. Мировая премьера назначена на 18 декабря.