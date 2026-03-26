Создатели «Джумаджи-3» в панике: всего два новых проекта — и премьера теперь перенесена

Декабрь 2026 года еще очень далек, однако в зимней гонке за внимание зрителей, которая началась между «Дюной: Часть 3» и «Мстителями: Доктор Дум» больше всех пострадал совершенно другой проект. Удивительно, но это «Джуманджи 3».

Новые «Дюна» и «Мстители» запланированы к выходу на 18 декабря. Первоначально «Джуманджи 3» должен был выйти 11 декабря. С такими мощными соперниками фильм во вторую неделю проката мог сильно просесть. Поэтому премьеру перенесли на 25 декабря, на рождественские выходные.

Решение Sony Pictures вызвало вопросы у критиков. Логично было бы сместить релиз дальше от столь грандиозных новинок. При этом у «Джуманджи» есть традиция зимних премьер и хорошие сборы у прошлых частей: первая картина собрала 982 млн долларов, вторая — около 800 млн.

Не исключено, что аналитики решили, что «Дюна 3» и «Мстители 5», выйдя в один день, сильно ослабят друг друга.

Режиссёром «Джуманджи 3» выступил Джейк Кэздан. В фильме снимаются Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Кевин Харт и Карен Гиллан. Сценарий написали Джефф Пинкер и Скотт Розенберг.

Подробности сюжета пока не разглашаются. Известно лишь, что картина станет заключительной в серии. Две предыдущие части рассказывали о подростках, оказавшихся запертыми в видеоигре и борющихся за выживание. Критики и зрители признали, что они уступают оригиналу, хотя в прокате показали приличные сборы.