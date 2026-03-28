Смеяться в апреле будем вместе с Netflix: этот сериал не стоит пропускать — и лирично, и весело

28 марта 2026 11:00
Кадр из сериала «Меня зовут Агнета»

Стриминговая платформа порадует новинками. 

Netflix в апреле порадует интересными новинками, в том числе стоит ждать и сериал «Меня зовут Агнетта». Это шведский комедийно-драматический сериал. Проект создан по одноименному бестселлеру Эммы Хэмберг.

Сюжет прост и понятен. Главная героиня Агнетта чувствует себя незаметной в семье и на работе. Однажды она решает поменять жизнь и уезжает в Прованс. Там она устраивается помощницей по хозяйству к пожилому шведу. Этот шаг становится для неё началом перемен, внутреннего пробуждения и поиска настоящего «я».

По жанру сериал — теплая история о втором шансе. В нём много легкого юмора, атмосферной французской эстетики и моментов гедонизма. Всё это подано в мягком драмедийном ключе, где есть место и улыбке, и грустным размышлениям.

Сериал стоит увидеть, потому что это экранизация проверенного бестселлера с сильной эмоциональной основой, где история о человеке, решившем начать жизнь заново, подана просто и близко каждому. Для тех, кто любит неспешные, душевные сериалы о маленьких изменениях, которые превращают обычную жизнь в нечто большее, этот проект будет хорошим развлечением, тем более что премьера на Netflix намечена на начало апреля 2026 года.

Фото: Кадр из сериала «Меня зовут Агнета»
Камилла Булгакова
Этот криминальный ситком может взорвать Netflix в 2026: в апреле будет и мрачно, и смешно Этот криминальный ситком может взорвать Netflix в 2026: в апреле будет и мрачно, и смешно Читать дальше 27 марта 2026
Комбо «Метода» и «Спарты», но на Netflix: это новинку марта-2026 многие могут проустить, а зря Комбо «Метода» и «Спарты», но на Netflix: это новинку марта-2026 многие могут проустить, а зря Читать дальше 26 марта 2026
«Анатомия страсти» теряет лучших: сразу два любимчика фанатов уйдут после 22 сезона «Анатомия страсти» теряет лучших: сразу два любимчика фанатов уйдут после 22 сезона Читать дальше 29 марта 2026
«Рыцарь Семи Королевств» «заглянул» в третий сезон: за темпом HBO Мартин снова не успеет «Рыцарь Семи Королевств» «заглянул» в третий сезон: за темпом HBO Мартин снова не успеет Читать дальше 29 марта 2026
Сюжет будет приближен к фильму 1979 года: уже известно, что покажут во 2 сезоне сериала «Чужой: Земля» Сюжет будет приближен к фильму 1979 года: уже известно, что покажут во 2 сезоне сериала «Чужой: Земля» Читать дальше 29 марта 2026
И Джоан Роулинг посмотрела первый трейлер сериала «Гарри Поттер»: ее реакция решила судьбу спорного проекта HBO И Джоан Роулинг посмотрела первый трейлер сериала «Гарри Поттер»: ее реакция решила судьбу спорного проекта HBO Читать дальше 29 марта 2026
В трейлере нового «Гарри Поттера» ее заметили лишь единицы: камео Джинни переворачивает смысл сериала В трейлере нового «Гарри Поттера» ее заметили лишь единицы: камео Джинни переворачивает смысл сериала Читать дальше 29 марта 2026
Раскрыты герои новых «Секретных материалов»: ничего общего с прежними Малдером и Скалли Раскрыты герои новых «Секретных материалов»: ничего общего с прежними Малдером и Скалли Читать дальше 29 марта 2026
В стиле «Мосгаза» и «Ликвидации» и комиксов: этот детектив с Николасом Кейджем точно пропускать не стоит В стиле «Мосгаза» и «Ликвидации» и комиксов: этот детектив с Николасом Кейджем точно пропускать не стоит Читать дальше 28 марта 2026
