Смеяться в апреле будем вместе с Netflix: этот сериал не стоит пропускать — и лирично, и весело

Netflix в апреле порадует интересными новинками, в том числе стоит ждать и сериал «Меня зовут Агнетта». Это шведский комедийно-драматический сериал. Проект создан по одноименному бестселлеру Эммы Хэмберг.

Сюжет прост и понятен. Главная героиня Агнетта чувствует себя незаметной в семье и на работе. Однажды она решает поменять жизнь и уезжает в Прованс. Там она устраивается помощницей по хозяйству к пожилому шведу. Этот шаг становится для неё началом перемен, внутреннего пробуждения и поиска настоящего «я».

По жанру сериал — теплая история о втором шансе. В нём много легкого юмора, атмосферной французской эстетики и моментов гедонизма. Всё это подано в мягком драмедийном ключе, где есть место и улыбке, и грустным размышлениям.

Сериал стоит увидеть, потому что это экранизация проверенного бестселлера с сильной эмоциональной основой, где история о человеке, решившем начать жизнь заново, подана просто и близко каждому. Для тех, кто любит неспешные, душевные сериалы о маленьких изменениях, которые превращают обычную жизнь в нечто большее, этот проект будет хорошим развлечением, тем более что премьера на Netflix намечена на начало апреля 2026 года.