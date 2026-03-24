Похож на «Первый отдел», но цепляет круче: британцы дали «жару» с этим сериалом — на IMDb рейтинг 8.7 и не зря

24 марта 2026 15:00
На Западе также умеют снимать детективы. 

Последнее время в России новостная повестка кино крутится вокруг сериала «Первый отдел». Пятый сезон этого проекта стал самой ожидаемой новинкой 2026 года. Также зрители вовсю обсуждают новый сезон сериала, который только будет сниматься. Однако в 2012 году в Британии был снять сериал «По долгу службы», наделавший немало шума, ведь в нем речь шла об «оборотнях в погонах».

Сериал показывает рабочие будни сотрудников 12-го антикоррупционного отдела. В центре сюжета трое героев: Стив Арнотт (Мартин Компстон), Кейт Флемминг (Вики МакКлюр) и Тед Хастингс (Эдриан Данбар). Они получают задачу очистить Центральное полицейское управление от коррупции.

Сюжет держит в напряжении. Герои не раз сталкиваются с выбором и искушением использовать служебное положение в личных целях. При этом поддержка коллег часто помогает им выходить из трудных ситуаций с достоинством.

Проект поднял популярность Компстона, МакКлюр и Данбара до невероятных высот. Создатель сериала Джед Меркурио укрепил репутацию одного из ведущих современных британских сценаристов.

Сериал попал в ряд престижных рейтингов и вошёл в топ-100 лучших британских сериалов. На IMDb он набрал 8,7 из 10. На Rotten Tomatoes уровень «свежести» отмечается в 96%. Пользователи Reddit хвалили режиссуру и актёрскую игру. Если сравнивать с хитом НТВ, то мне больше нравится детальность событий и отсутствие шаблонов. В центре сюжета очень цепляет не раскрытие преступлений, а личные драмы героев. Это в целом более острая и, увы, более циничная история. Но тем и хорош сериал.

Фото: Кадр из сериала «По долгу службы»
Камилла Булгакова
