Меню
Русский English
Отмена
От создателей «Очень странных дел» жду сериал в конце марта: мурашки идут уже от трейлера

24 марта 2026 19:00
Кадр из сериала «У меня очень плохое предчувствие»

Кто хочет пощекотать себе нервы?

Сериал «У меня очень плохое предчувствие» — это захватывающее произведение ужасов, созданное теми же талантливыми братьями Дафферами, которые подарили нам «Очень странные дела». Если вы любите атмосферные триллеры, то этот проект точно стоит вашего внимания.

Сюжет вращается вокруг Рэйчел Харкин и Ники Каннингема, которые отправляются в зимнее путешествие, чтобы подготовиться к свадьбе в уединённом загородном доме богатой семьи Ники. Однако, по мере приближения дня церемонии, Рэйчел начинает ощущать нарастающее беспокойство — её суеверия усиливаются, а странные события вокруг только добавляют ей тревоги. Каждая серия охватывает один день перед свадьбой, что создает напряжение и заставляет зрителя гадать, что же произойдёт в финале.

Режиссером стала Вероника Тофильская, известная своими работами в жанре триллера. Сценарий, написанный Хейли З. Бостон, обещает необычный микс страха и юмора, что делает просмотр ещё более увлекательным.

По словам авторов, каждый эпизод будет насыщен загадками и конфликты, что делает сериал незабываемым. Если вы ищете что-то, что заставит вас затаить дыхание и искренне переживать за героев, «У меня очень плохое предчувствие» — идеальный выбор для вас.

Так что ждем 26 марта, чтобы посмотреть этот новый триллер.

Фото: Кадр из сериала «У меня очень плохое предчувствие»
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Стали известны герои «Бриджертонов 5»: зря фанаты надеялись на историю Элоизы Стали известны герои «Бриджертонов 5»: зря фанаты надеялись на историю Элоизы Читать дальше 25 марта 2026
У нас ждали «Первый отдел», а Netflix интригует больше: эту новинка уже на подходе — фанаты «мрачняка» порадуются У нас ждали «Первый отдел», а Netflix интригует больше: эту новинка уже на подходе — фанаты «мрачняка» порадуются Читать дальше 25 марта 2026
Следующие 20 лет придется смотреть только «Ван Пис»: сколько сезонов хита выйдет на Netflix Следующие 20 лет придется смотреть только «Ван Пис»: сколько сезонов хита выйдет на Netflix Читать дальше 25 марта 2026
Пока ждем шестой сезон «Первый отдел»: в апреле можно будет увидеть два детективных проекта Netflix — нас удивят шедевры Пока ждем шестой сезон «Первый отдел»: в апреле можно будет увидеть два детективных проекта Netflix — нас удивят шедевры Читать дальше 24 марта 2026
«Тихий шедевр» HBO пополнился еще одним актером: теперь стало еще интереснее «Тихий шедевр» HBO пополнился еще одним актером: теперь стало еще интереснее Читать дальше 24 марта 2026
Похож на «Первый отдел», но цепляет круче: британцы дали «жару» с этим сериалом — на IMDb рейтинг 8.7 и не зря Похож на «Первый отдел», но цепляет круче: британцы дали «жару» с этим сериалом — на IMDb рейтинг 8.7 и не зря Читать дальше 24 марта 2026
Идет по стопам Умы Турма: дочь актрисы сыграет в детективной семейной саге Netflix — подробности Идет по стопам Умы Турма: дочь актрисы сыграет в детективной семейной саге Netflix — подробности Читать дальше 23 марта 2026
«Гораздо больше хаоса»: в Сети появились первые подробности 3 сезона Fallout — рассказываем «Гораздо больше хаоса»: в Сети появились первые подробности 3 сезона Fallout — рассказываем Читать дальше 23 марта 2026
Ждали нового Северуса Снейпа? Не ждите! Самый спорный кастинг подтвердился — детали Ждали нового Северуса Снейпа? Не ждите! Самый спорный кастинг подтвердился — детали Читать дальше 23 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше