От создателей «Очень странных дел» жду сериал в конце марта: мурашки идут уже от трейлера

Сериал «У меня очень плохое предчувствие» — это захватывающее произведение ужасов, созданное теми же талантливыми братьями Дафферами, которые подарили нам «Очень странные дела». Если вы любите атмосферные триллеры, то этот проект точно стоит вашего внимания.

Сюжет вращается вокруг Рэйчел Харкин и Ники Каннингема, которые отправляются в зимнее путешествие, чтобы подготовиться к свадьбе в уединённом загородном доме богатой семьи Ники. Однако, по мере приближения дня церемонии, Рэйчел начинает ощущать нарастающее беспокойство — её суеверия усиливаются, а странные события вокруг только добавляют ей тревоги. Каждая серия охватывает один день перед свадьбой, что создает напряжение и заставляет зрителя гадать, что же произойдёт в финале.

Режиссером стала Вероника Тофильская, известная своими работами в жанре триллера. Сценарий, написанный Хейли З. Бостон, обещает необычный микс страха и юмора, что делает просмотр ещё более увлекательным.

По словам авторов, каждый эпизод будет насыщен загадками и конфликты, что делает сериал незабываемым. Если вы ищете что-то, что заставит вас затаить дыхание и искренне переживать за героев, «У меня очень плохое предчувствие» — идеальный выбор для вас.

Так что ждем 26 марта, чтобы посмотреть этот новый триллер.