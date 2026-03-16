Меню
Русский English
Отмена
«Оскар»-2026: за лучший саундтрек бились 5 лент, но победитель только один — для композитора третья статуэтка

16 марта 2026 16:00
Кто стал лауреатом и за другие достижения 

В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе на 98-й церемонии «Оскар» обладателем награды в категории «Лучший саундтрек» стал фильм «Грешники».

Музыку к картине написал Людвиг Йоранссон . Эта победа стала для него третьей статуэткой после работ над «Черной пантерой» и «Оппенгеймером».

За премию боролись пять саундтреков. В короткий список вместе с «Грешниками» вошли «Битва за битвой», «Гамнет», «Франкенштейн» и «Бугония».

Также за номинацию «Лучшие визуальные эффекты» сражались «Аватар: Пламя и пепел», «Формула-1», «Мир Юрского периода: Возрождение», «Школьный автобус» и «Грешники». Победителем стал «Аватар: Пламя и пепел».

Еще лауреатом в номинации «Лучший подбор костюмов» стал «Франкенштейн» от Netflix. С ним сражались «Аватар: Пламя и пепел», «Гамнет», «Марти Великолепный» и «Грешники».

Также на церемонии произошел интересный момент. Одну награду выдали сразу двум фильмам. В номинации «Лучший короткометражный мультфильм» на «Оскаре» награду разделили сразу две работы — Singers и Two People Exchanging Saliva.

Это уже третий случай в истории премии, когда один приз присуждают двум победителям одновременно; подобные совпадения случались только дважды ранее.

Напомним, что в фильме речь идет о 1932 годе. В центре события находятся близнецы Смок и Стэк, которые возвращаются в свой родной городок, расположенный в дельте Миссисипи. Они успели повоевать на фронтах Первой мировой войны, а затем стали гангстерами в Чикаго. Братья решают выкупить у белого расиста участок земли с хозяйственными постройками, чтобы открыть там музыкальный бар для рабочих с плантаций. Главным событием на открытии станет выступление сына пастора, которому близнецы когда-то подарили гитару. Он играет блюз на таком уровне, что привлекает внимание случайно оказавшегося рядом ирландского вампира.

Фото: Кадр из фильма «Грешники»
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше