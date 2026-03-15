Netflix работает над сериалом о Фриде Кало и ее муже Диего Ривере

Netflix готовит телевизионную драму о мексиканской художнице Фриде Кало и ее муже, живописце Диего Ривере.

В компании сообщили, что сериал покажет, как любовь, предательство и творчество пары развивались на фоне политической и социальной ситуации того времени.

Режиссёрские обязанности возьмут на себя Патрисия Ригген и Габриэль Рипштейн. Продюсером проекта выступит Моника Лозано из Alebrije Producciones.

Проект основан на книге французской писательницы Клэр Берест о жизни Кало и её отношениях с Риверой. Главным сценаристом назначена Мария Рене Пруденсио. Название сериала пока не объявлено.

Хотя проект Netflix будет первым сериалом про художницу, голливудские фильмы о ее жизни уже появлялись раньше. Самым известным считается байопик «Фрида» (2002). За эту роль Сальма Хайек получила «Оскар». Есть и документальные картины: «Фрида» (2024) показывает историю художницы от первого лица, а фильм «Фрида, живая натура» вышел очень поэтичным на экране.