Netflix показал свежий тизер сериала «Ястреб» с Уиллом Ферреллом: премьера летом 2026 года (видео)

13 марта 2026 15:00
Точная дата премьеры пока не объявлена.

Когда кажется, что спортивная карьера уже закончилась, жизнь иногда подбрасывает второй шанс. Новый сериал «Ястреб» с Уиллом Ферреллом как раз об этом.

Netflix уже показал первый тизер проекта, а премьера комедийного шоу запланирована на лето 2026 года. История обещает не только спорт, но и иронию над славой, которая однажды заканчивается.

О чем расскажет сериал

Главный герой сериала «Ястреб» — гольфист Лонни Хокинс по прозвищу Ястреб. Когда-то он был настоящей звездой спорта и собирал толпы поклонников.

Спустя двадцать лет герой вынужден признать неприятную правду: карьера постепенно подходит к концу. Лонни пытается смириться с этим и понять, кем он станет без громких побед и внимания публики.

Кто играет в проекте

Главную роль исполнил Уилл Феррелл — один из самых известных комедийных актеров Голливуда. Зрители помнят его по фильмам «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар» и «Телеведущий». Феррелл также выступает продюсером проекта.

В сериале также снялись Молли Шеннон, известная по комедии «Ночь в Роксбери», Джимми Татро из сериала «Американский вандал» и Люк Уилсон, которого зрители знают по фильму «Бриллиантовый полицейский». Точная дата премьеры пока не объявлена, но известно, что «Ястреб» выйдет на Netflix уже летом 2026 года.

Екатерина Адамова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
