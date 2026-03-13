Netflix показал свежий тизер сериала «Ястреб» с Уиллом Ферреллом: премьера летом 2026 года (видео)

Когда кажется, что спортивная карьера уже закончилась, жизнь иногда подбрасывает второй шанс. Новый сериал «Ястреб» с Уиллом Ферреллом как раз об этом.

Netflix уже показал первый тизер проекта, а премьера комедийного шоу запланирована на лето 2026 года. История обещает не только спорт, но и иронию над славой, которая однажды заканчивается.

О чем расскажет сериал

Главный герой сериала «Ястреб» — гольфист Лонни Хокинс по прозвищу Ястреб. Когда-то он был настоящей звездой спорта и собирал толпы поклонников.

Спустя двадцать лет герой вынужден признать неприятную правду: карьера постепенно подходит к концу. Лонни пытается смириться с этим и понять, кем он станет без громких побед и внимания публики.

Кто играет в проекте

Главную роль исполнил Уилл Феррелл — один из самых известных комедийных актеров Голливуда. Зрители помнят его по фильмам «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар» и «Телеведущий». Феррелл также выступает продюсером проекта.

В сериале также снялись Молли Шеннон, известная по комедии «Ночь в Роксбери», Джимми Татро из сериала «Американский вандал» и Люк Уилсон, которого зрители знают по фильму «Бриллиантовый полицейский». Точная дата премьеры пока не объявлена, но известно, что «Ястреб» выйдет на Netflix уже летом 2026 года.