Не хуже «Первого отдела» — рейтинг 7,2 на IMDb: сериал «Кросс» продлили на третий сезон

Такой помощник не помешал бы и нашим правоохранителям.

Онлайн-кинотеатр Prime Video подтвердил заказ на производство третьего сезона сериала «Кросс» (Cross).

Об этом сообщает издание Variety.

«Кросс» основан на серии криминальных романов американского автора Джеймса Питерсона. В 2012 году на экраны вышел полнометражный фильм «Я, Алекс Кросс» с Тайлером Перри и Мэттью Фоксом в главных ролях.

Сюжет сериала сосредоточен на психологе, который помогает правоохранительным органам и ФБР в расследовании самых запутанных дел. Мужчина обладает уникальной способностью проникать в сознание убийц, чтобы вычислять их. Словом, такой консультант был бы очень хорош для нашего Юрия Брагина из сериала «Первый отдел».

Премьера первого сезона «Кросс» состоялась в 2024 году. Сериал получил рейтинг 7,2 из 10 от пользователей IMDb и 6,6 из 10 на сайте «Кинопоиск».

Во втором сезоне проекта главный герой преследовал беспощадного мстителя, который наводит порядок с коррумпированными миллиардерами. Премьера нового сезона состоялась 11 февраля.