Не хуже «Первого отдела» — рейтинг 7,2 на IMDb: сериал «Кросс» продлили на третий сезон

20 марта 2026 13:00
Такой помощник не помешал бы и нашим правоохранителям.

Онлайн-кинотеатр Prime Video подтвердил заказ на производство третьего сезона сериала «Кросс» (Cross).

Об этом сообщает издание Variety.

«Кросс» основан на серии криминальных романов американского автора Джеймса Питерсона. В 2012 году на экраны вышел полнометражный фильм «Я, Алекс Кросс» с Тайлером Перри и Мэттью Фоксом в главных ролях.

Сюжет сериала сосредоточен на психологе, который помогает правоохранительным органам и ФБР в расследовании самых запутанных дел. Мужчина обладает уникальной способностью проникать в сознание убийц, чтобы вычислять их. Словом, такой консультант был бы очень хорош для нашего Юрия Брагина из сериала «Первый отдел».

Премьера первого сезона «Кросс» состоялась в 2024 году. Сериал получил рейтинг 7,2 из 10 от пользователей IMDb и 6,6 из 10 на сайте «Кинопоиск».

Во втором сезоне проекта главный герой преследовал беспощадного мстителя, который наводит порядок с коррумпированными миллиардерами. Премьера нового сезона состоялась 11 февраля.

Фото: Кадр из сериала «Кросс»
Камилла Булгакова
Этот сериал — №1 на Netflix по всему миру: за два сезона уже набрал 136,2 миллиона часов просмотров Этот сериал — №1 на Netflix по всему миру: за два сезона уже набрал 136,2 миллиона часов просмотров Читать дальше 21 марта 2026
Для новых «Спасателей Малибу» нашли замену Памеле Андерсон: за ней в соцсетях следят 13 млн подписчиков Для новых «Спасателей Малибу» нашли замену Памеле Андерсон: за ней в соцсетях следят 13 млн подписчиков Читать дальше 20 марта 2026
«Эра "Крутого Уокера" ушла»: Чак Норрис умер после тренировки по карате «Эра "Крутого Уокера" ушла»: Чак Норрис умер после тренировки по карате Читать дальше 20 марта 2026
Уже 16,8 млн просмотров на Netflix: зрители по-прежнему в восторге от сочетания манги и аниме — на пятки уже наступают Уже 16,8 млн просмотров на Netflix: зрители по-прежнему в восторге от сочетания манги и аниме — на пятки уже наступают Читать дальше 20 марта 2026
Интриги не хуже «Игры престолов»: эта остросюжетная картина не оставит равнодушных — у сериала на IMDb рейтинг 8.0 Интриги не хуже «Игры престолов»: эта остросюжетная картина не оставит равнодушных — у сериала на IMDb рейтинг 8.0 Читать дальше 19 марта 2026
100% на RT и статус «лучшего сезона»: этот мультфильм только вышел, но уже стал хитом у критиков 100% на RT и статус «лучшего сезона»: этот мультфильм только вышел, но уже стал хитом у критиков Читать дальше 18 марта 2026
Этих героев точно помнят те, кто читал «Ведьмака»: раскрыто, кто вернется в 5 сезоне хита Netflix Этих героев точно помнят те, кто читал «Ведьмака»: раскрыто, кто вернется в 5 сезоне хита Netflix Читать дальше 17 марта 2026
Узнали, кого сыграет Паттинсон в «Дюне. Часть 3»: такого врага у Пола Атрейдеса еще не было Узнали, кого сыграет Паттинсон в «Дюне. Часть 3»: такого врага у Пола Атрейдеса еще не было Читать дальше 21 марта 2026
Спустя годы Гослинг наконец развеял слухи о Призрачном гонщике: фанаты Marvel замерли в предвкушении Спустя годы Гослинг наконец развеял слухи о Призрачном гонщике: фанаты Marvel замерли в предвкушении Читать дальше 21 марта 2026
