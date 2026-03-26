Комбо «Метода» и «Спарты», но на Netflix: это новинку марта-2026 многие могут проустить, а зря

В марте на Netflix было немало премьер и еще месяц не закончился.

Новый испанский документальный сериал «Хищник из Севильи» появится на Netflix 27 марта 2026 года и обещает стать одним из самых мощных проектов в жанре тру-крайм этого сезона. И, да, это реальная история.

Картина методично воссоздаёт ход расследования, которое началось с того, что несколько иностранных студенток стали делиться похожими воспоминаниями о нападениях — воспоминаниями, которые сначала казались разрозненными, но постепенно сложились в пугающую картину.

В центре повествования — фигура Мануэля Бланко, известного в молодёжной среде под прозвищем «Маню Уайт»: обаятельный гид и организатор дешёвых поездок по Испании, которого многие воспринимали как близкого и надёжного человека.

Однако по мере развития сюжета на поверхность выходят обвинения от тех, кто ездил с ним в туры. Героини сериала сравнивают истории и находят тревожные совпадения, рушащие общественный образ гида.

Режиссёры используют интервью, архивные кадры и следственные материалы, чтобы показать не только сами случаи, но и механизмы молчания, которые позволяли происходящему оставаться в тени. Это не просто криминальная хроника — это эмоционально насыщённая и социально важная работа, где голоса потерпевших звучат громко и неудобно для общества.

Как мне кажется, по атмосфере проект будет близок к «Методу» и «Спарте». Именно по атмосфере, а сюжет весьма непростой.