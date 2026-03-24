Киноафиша Новости Когда созданы, чтобы играть вместе: стало известно, в каком фильме снова сыграют Сэм Рокуэлл и Вуди Харрельсон

Когда созданы, чтобы играть вместе: стало известно, в каком фильме снова сыграют Сэм Рокуэлл и Вуди Харрельсон

24 марта 2026 10:00
Кадр из фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Грядет интересное кино

Звезды оскароносной ленты «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», Сэм Рокуэлл и Вуди Харрельсон, снимутся вместе в новом проекте. Фильм под названием «Клёкот птиц додо» (Cackling of the Dodos) выйдет на платформе Netflix.

Об этом сообщает издание Deadline.

Режиссерское кресло займет Джейсон Бейтман, известный по сериалам «Озарк» и «Чёрный кролик». В центре сюжета – фермер, обнаруживший тело в зерновом бункере. Вместе со своим начальником он пытается скрыть инцидент, однако их попытки лишь усугубляют ситуацию.

Автором сценария выступил Райан Кёртис. Дата премьеры пока не объявлена. Стоит отметить, что Сэм Рокуэлл недавно снялся в фильме «Удачи, веселья, не сдохни», а Вуди Харрельсон скоро появится в комедии Full Phil вместе с Кристен Стюарт.

Напомню, что Сэм Рокуэлл и Вуди Харрельсон вместе уже работали над фильмом «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (2017). Режиссером этой картины выступил Мартин Макдонах.

Действие разворачивается в вымышленном городке Эббинг, штат Миссури. Главная героиня, Милдред Хейс, переживает горе после изнасилования и убийства своей дочери-подростка Анджелы, которое произошло несколько месяцев назад. Столкнувшись с отсутствием прогресса в полицейском расследовании, Милдред принимает решительные меры. Она арендует три старых рекламных щита, расположенных неподалеку от её дома, и размещает на них провокационные послания: «Изнасилована, пока умирала», «До сих пор нет арестов?» и «Как так получилось, шериф Уиллоуби?». Эти билборды вызывают неоднозначную реакцию у жителей города, включая шерифа Билла Уиллоуби (в исполнении Вуди Харрельсона) и офицера полиции Джейсона Диксона (которого сыграл Сэм Рокуэлл).

Фото: Кадр из фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
