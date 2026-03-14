Кевин Уильямсон не будет возвращаться к режиссуре «Крика 8»

Режиссер «Крика 7» Кевин Уильямсон объявил, что не планирует снимать восьмую часть.

По его словам, у него есть идеи для продолжения, но он намерен доверить фильм другому режиссеру. Уильямсон напомнил, что писал сценарий для оригинального «Крика» 1996 года для покойного Уэса Крэйвена, а «Крик 7» стал его режиссерским дебютом во франшизе. В разговоре с фан-сайтом Hello Sidney он отметил, что собирается работать над другими проектами.

«Думаю, после нового "Крика" я, вероятно, отойду от дел. Я хочу снять еще один фильм по своему сценарию. Он просто ждет, когда у меня найдется время для режиссуры. Сейчас я работаю над парой сериалов. Может быть, сниму один из них. Кто знает».

При этом он выразил надежду, что история о противостоянии с Призрачными лицами будет продолжена. Если утвердят «Крик 8», Уильямсон хочет передать руководство новому постановщику. Он также добавил, что с интересом посмотрит, что предложат другие авторы.