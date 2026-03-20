Килмера нет с нами год, но он появится в новом фильме: вот в какой картине ждать ИИ-версию актера

20 марта 2026 16:00
Кадр из фильма «Бэтмен навсегда»

Технологии сделают невозможное.

Американского актера Вэла Килмера планируют воссоздать с помощью искусственного интеллекта для роли в фильме «Глубоко, как в могиле». Об этом сообщает Variety.

Родственники Килмера согласились на процедуру и передали материалы для восстановления внешности и голоса актёра. В картине он должен появиться в образе католического священника. В проекте также задействованы Том Фелтон и Эбигейл Лаури.

Килмера приглашали в фильм ещё в 2020 году, но тогда он не снялся ни в одной сцене из‑за проблем со здоровьем. Режиссёр Кэрте Вурхиз заявил, что всегда видел в этой роли именно Килмера. Он добавил, что поддержка семьи убедила его продолжить работу и что, хотя решение может вызвать споры, это то, чего хотел сам актёр.

Вэл Килмер скончался в апреле 2025 года в 65 лет. Причиной смерти названа пневмония. В 2014 году у него диагностировали рак горла, с которым он позже сумел справиться.

Карьера Килмера насчитывает десятки картин. В 1986 году он сыграл соперника Тома Круза в «Лучшем стрелке». В начале 1990‑х он исполнил роль Джима Моррисона в фильме Оливера Стоуна «Дорз». Зрители также запомнили его по «Бэтмену навсегда», где он сыграл Бэтмена, и по картинам «Схватка», «Настоящая любовь», «Громовое сердце» и «Святой».

Фото: Кадр из фильма «Бэтмен навсегда»
Камилла Булгакова
