Киноафиша Новости Этот криминальный ситком может взорвать Netflix в 2026: в апреле будет и мрачно, и смешно

Этот криминальный ситком может взорвать Netflix в 2026: в апреле будет и мрачно, и смешно

27 марта 2026 10:00
Кадр из сериала «Большие ошибки»

Стриминг порадует очередной новинкой.

На Netflix 9 апреля 2026 года выйдет «Big Mistakes» (в России — «Большие ошибки») — свежая американская криминальная комедийная новинка от Дэна Леви и Рэйчел Сеннот.

Сериал обещает динамичный темп и лёгкую, но едкую режиссёрскую работу между семейным фарсом и криминальным триллером. В главных ролях — сам Дэн Леви и Тейлор Ортега: они играют брата и сестру Никки и Моргана, чья попытка помочь умирающей бабушке оборачивается цепочкой нелепых, но всё более опасных поступков.

Здесь нет классического гламура преступного мира — напротив, сериал ставит в центр не харизму героев, а их хроническую беспомощность. Каждый новый план рушится из‑за чьей‑то ошибки, вымогательства лишь усугубляют ситуацию, и герои невольно поднимаются по криминальной иерархии, словно захваченные вихрем абсурда. Результат — смесь напряжённых моментов и чёрного юмора, где смех и тревога идут рука об руку.

«Big Mistakes» играет на контрастах: родственные связи и грязные улицы, искренность намерений и последствия необдуманных действий. Это сериал про то, как одна хорошая идея может обернуться катастрофой — и как в этой катастрофе сохраняется тёплый, человеческий флер.

Фото: Кадр из сериала «Большие ошибки»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
