Блокбастеры 2025 года разочаровали: что не так с главными боевиками прошлого года

25 марта 2026 10:00
Кадры из фильмов «Мир Юрского периода: Возрождение», «Миссия невыполнима: Финальная расплата», «Капитан Америка: Новый мир»

Когда жалко потраченных денег.

В кино финал играет решающую роль. Как бы блестяще ни развивался сюжет, один неудачный конец способен полностью испортить впечатление от просмотра. Последние моменты фильма часто остаются в памяти зрителей наиболее ярко, и важно, чтобы они не противоречили духу и тематике всей истории. Однако некоторые фильмы из этого списка не смогли справиться с этой задачей, и их концовки вызвали множество негативных отзывов в сети.

Эти финалы оказались настоящим провалом: в одних случаях они лишь усилили общее разочарование, в других — испортили впечатление от хорошего фильма.

«Мир Юрского периода: Возрождение»

Эта картина может и не быть худшим фильмом в франшизе, но, безусловно, является самым пресным и незапоминающимся. Эта пресность сохраняется до самого конца, который оказывается абсолютно безвкусным и пустым.

Обратим внимание на финальную битву с Дистортус-рексом. Она сводится к банальным клише: злодей Мартин Кребс съедается, Зора (Скарлетт Йоханссон) с командой уходит на катере, а Дункан, казалось бы, жертвует собой, отвлекая динозавра. Но в последний момент он чудесным образом выживает и также покидает остров. Зора же решает не продавать образцы, а передать их для медицинских исследований. Завершается всё исполнением известной темы Джона Уильямса, призванной вызвать слёзы, но из-за шаблонности финала она производит лишь скучное впечатление.

«Миссия невыполнима: Финальная расплата»

Восьмая и, вероятно, последняя часть «Миссии» была представлена как финал франшизы, и фанаты ожидали грандиозного и трогательного прощания с Итаном Хантом и его командой. Однако, несмотря на динамичный экшен, это «прощание» больше походило на неловкое пожимание плечами. Итан не должен был умирать, но завершение саги абсолютно плоской сценой встречи команды на Трафальгарской площади стало разочарованием. Сцена выглядит так, будто Круз и Хейли Этвелл снимались отдельно, а остальные персонажи были добавлены на монтаже. Ожидалось, что последняя сцена станет эпичной, но на деле она оказалась слабым и неубедительным моментом.

«Капитан Америка: Новый мир»

Это один из самых скучных фильмов Marvel последних лет. Даже широко разрекламированная финальная битва между Сэмом Уилсоном и Красным Халком Харрисона Форда оказалась разочарованием. Красного Халка, которого так долго ожидали, показывают минимально, а сама битва длится всего несколько минут на фоне нелепого цифрового пейзажа с сакурой.

Настоящим ударом стало окончание поединка: Кэп просто уговаривает Красного Халка успокоиться. Затем в сцене он произносит банальную речь о мире, после чего встречает дочь Росса Бетти с абсолютно безразличным выражением лица. А в сцене после титров Лидер предупреждает Сэма о грядущей катастрофе, но его намёки кажутся смехотворно туманными. Учитывая проблемы с производством, такие как провальные тестовые показы и бесконечные пересъёмки, становится понятным, почему итог фильма выглядит так слабо и скучно.

Фото: Кадры из фильмов «Мир Юрского периода: Возрождение», «Миссия невыполнима: Финальная расплата», «Капитан Америка: Новый мир»
Камилла Булгакова
