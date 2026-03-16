Один из самых известных романов Сильвии Плат будет экранизирован: на главную роль претендует Билли Айлиш

16 марта 2026 17:00
С певицей ведут переговоры. 

Билли Айлиш рассматривают на роль в экранизации романа Сильвии Плат «Под стеклянным колпаком» (1963). По информации Deadline, с певицей идут активные переговоры. Если стороны договорятся, это станет для неё первой ролью в кино. Пока неизвестно, кого сможет сыграть певица.

Режиссёром проекта выступит Сара Полли. У Полли есть «Оскар» за сценарий к фильму «Говорят женщины» (2022). Ранее она сняла картины «Вдали от нее» (2006), «Любит / Не любит» (2011) и «Истории, которые мы рассказываем» (2012). Продюсером проекта заявлена Джой Горман Веттелс, которая работала над сериалом «13 причин почему» (2017–2020).

Последний студийный альбом Айлиш, «Hit Me Hard and Soft», вышел в мае 2024 года. Пластинка имела серьёзный коммерческий успех, а трек «Birds of a Feather» стал одним из главных хитов 2024 года. Альбом до сих пор находится в топ‑40 Billboard 200. По итогам 2025 года Айлиш заняла пятое место по числу прослушиваний на Spotify, хотя в 2025 году новых релизов у неё не было. Она также вошла в топ‑10 самых популярных исполнителей по версии IFPI.

Фото: Legion-Media
Камилла Булгакова
«Я был разочарован»: возлюбленного Энди не будет во второй части «Дьявол носит Prada», но почему? «Я был разочарован»: возлюбленного Энди не будет во второй части «Дьявол носит Prada», но почему? Читать дальше 17 марта 2026
Мечты все-таки сбываются: Пол Томас Андерсон получил первую награду за 14 номинаций Мечты все-таки сбываются: Пол Томас Андерсон получил первую награду за 14 номинаций Читать дальше 17 марта 2026
ДиКаприо и Шаломе в пролете: кто стал лучшим актером и актрисой кинопремии «Оскара-2026» — известны и лауреаты ролей второго плана ДиКаприо и Шаломе в пролете: кто стал лучшим актером и актрисой кинопремии «Оскара-2026» — известны и лауреаты ролей второго плана Читать дальше 16 марта 2026
«Оскар»-2026: за лучший саундтрек бились 5 лент, но победитель только один — для композитора третья статуэтка «Оскар»-2026: за лучший саундтрек бились 5 лент, но победитель только один — для композитора третья статуэтка Читать дальше 16 марта 2026
Всего 1 картина стала главным триумфатором «Оскара» — собрали все, что только можно Всего 1 картина стала главным триумфатором «Оскара» — собрали все, что только можно Читать дальше 16 марта 2026
Абсолютный рекорд «Золотой малины»: фильм Тимура Бекмамбетова признан худшей картиной года Абсолютный рекорд «Золотой малины»: фильм Тимура Бекмамбетова признан худшей картиной года Читать дальше 16 марта 2026
ДиКаприо снова остался ни с чем: главные результаты и неожиданности «Оскара 2026» ДиКаприо снова остался ни с чем: главные результаты и неожиданности «Оскара 2026» Читать дальше 16 марта 2026
В «Охоте на Голлума» зрители увидят Кейт Уинслетт: но не в роли эльфийки, как можно было подумать В «Охоте на Голлума» зрители увидят Кейт Уинслетт: но не в роли эльфийки, как можно было подумать Читать дальше 15 марта 2026
Netflix долго тянул, но все же сбросил «бомбу» на фанатов: что известно о сиквеле «Кей-поп охотниц на демонов» Netflix долго тянул, но все же сбросил «бомбу» на фанатов: что известно о сиквеле «Кей-поп охотниц на демонов» Читать дальше 15 марта 2026
