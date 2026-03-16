Один из самых известных романов Сильвии Плат будет экранизирован: на главную роль претендует Билли Айлиш

Билли Айлиш рассматривают на роль в экранизации романа Сильвии Плат «Под стеклянным колпаком» (1963). По информации Deadline, с певицей идут активные переговоры. Если стороны договорятся, это станет для неё первой ролью в кино. Пока неизвестно, кого сможет сыграть певица.

Режиссёром проекта выступит Сара Полли. У Полли есть «Оскар» за сценарий к фильму «Говорят женщины» (2022). Ранее она сняла картины «Вдали от нее» (2006), «Любит / Не любит» (2011) и «Истории, которые мы рассказываем» (2012). Продюсером проекта заявлена Джой Горман Веттелс, которая работала над сериалом «13 причин почему» (2017–2020).

Последний студийный альбом Айлиш, «Hit Me Hard and Soft», вышел в мае 2024 года. Пластинка имела серьёзный коммерческий успех, а трек «Birds of a Feather» стал одним из главных хитов 2024 года. Альбом до сих пор находится в топ‑40 Billboard 200. По итогам 2025 года Айлиш заняла пятое место по числу прослушиваний на Spotify, хотя в 2025 году новых релизов у неё не было. Она также вошла в топ‑10 самых популярных исполнителей по версии IFPI.