Русский English
Киноафиша Новости $1,48 млрд в прокате — и утечка до релиза: что происходит с «Аватаром 3» за день до премьеры

$1,48 млрд в прокате — и утечка до релиза: что происходит с «Аватаром 3» за день до премьеры

31 марта 2026 10:00
Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел»

Рекорд не побил, но скандал получил.

Фильм «Аватар: Пламя и пепел» оказался в центре обсуждений ещё до официального цифрового релиза. За два дня до премьеры, назначенной на 31 марта, картина утекла в Сеть и стала доступна на пиратских ресурсах.

При этом уже через короткое время лента должна появиться на легальных платформах, включая Amazon Prime Video и iTunes, что делает ситуацию особенно чувствительной для прокатчиков.

Утечка перед релизом

Случай с «Аватаром 3» вновь поднимает вопрос защиты цифрового контента. Утечки за несколько дней до релиза уже стали привычной практикой, но в случае с таким масштабным проектом это может повлиять на онлайн-просмотры и доходы.

Картина с бюджетом и ожиданиями уровня блокбастера оказалась доступна широкой аудитории раньше срока, что снижает эффект премьеры. Несмотря на это, интерес к фильму остаётся высоким, особенно на фоне его кассовых результатов.

Сюжет и новые акценты

Третья часть франшизы переносит зрителей к новому клану На’ви, живущему вблизи вулканов и отличающемуся более агрессивным укладом. Важным изменением становится смена повествования: теперь историю рассказывает не Джейк Салли, а его сын Лоак. Такой ход расширяет взгляд на события и добавляет франшизе новое эмоциональное измерение. При этом визуальный масштаб и внимание к миру Пандоры остаются ключевыми элементами.

Кассовые сборы и реакция

За три месяца проката фильм собрал около 1,48 млрд долларов, что выглядит внушительно, но заметно уступает предыдущим частям. Первая «Аватар» достигла отметки 2,9 млрд, а вторая — около 2,3 млрд долларов. На этом фоне третья часть показывает самый слабый результат во франшизе. Тем не менее проект остаётся крупным событием и продолжает удерживать внимание аудитории даже вне кинотеатров.

Фото: Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
