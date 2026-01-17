Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Qazaq Alemi 2 Расписание сеансов Qazaq Alemi 2, 2025 в Мерке

Расписание сеансов Qazaq Alemi 2, 2025 в Мерке

Вся информация о фильме
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Расписание сеансов в городе Кордай

Сегодня 17 Завтра 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Qorday Cinema с. Кордай, Кордайский район, Жамбылская область, ул. Жибек жолы, 228
2D, KZ
22:05 от 1800 ₸
Полное расписание и билеты
Примат
Примат
2026, США, ужасы
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше