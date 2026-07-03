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Киноафиша Статьи Тайно любила Арагорна, убила Короля-Чародея и исчезла: почему история Эовин только началась после титров «Властелина колец»

Тайно любила Арагорна, убила Короля-Чародея и исчезла: почему история Эовин только началась после титров «Властелина колец»

3 июля 2026 11:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Властелин колец»

Толкин придумал для нее действительно счастливый финал.

В финале «Возвращения короля» кажется, что история Эовин заканчивается так же, как и у остальных героев. Она присутствует на коронации Арагорна, а затем практически исчезает из кадра. Но поклонники книг знают: после победы над Сауроном жизнь Девы Рохана только начала меняться — и впервые за долгие годы она наконец стала счастливой. История Эовин после войны получилась не менее трогательной, чем ее подвиг на Пеленнорских полях.

Она отказалась от войны

После битвы с Королем-чародеем Эовин долго восстанавливалась в Домах исцеления Минас Тирита. Именно там она поняла, что всю жизнь стремилась не столько к славе в бою, сколько к свободе и возможности самой выбирать свою судьбу.

Поэтому после окончания Войны Кольца она приняла неожиданное решение. Эовин больше не хотела быть воительницей и искать смерть на поле боя. Вместо этого она решила посвятить жизнь миру, а не войне.

Она вышла замуж за Фарамира

Самым важным событием для Эовин стало знакомство с Фарамиром. Пока Арагорн вместе с войском отправился к Черным Вратам, они проводили много времени вместе, постепенно помогая друг другу справиться с пережитыми потерями.

Именно Фарамир сумел вернуть Эовин желание жить. Позже они поженились, а сама героиня стала леди Итилиэна — правительницей одного из самых красивых уголков Гондора. У супругов родился сын Элборон, который впоследствии продолжил род своих родителей.

Она наконец обрела то, чего искала всю жизнь

Кадр из фильма «Властелин колец»

Многие считают, что история Эовин — это рассказ о безответной любви к Арагорну. Но сам Толкин видел ее иначе, передает дзен-канал «Джедай из Шира».

На протяжении всей книги Эовин чувствовала себя пленницей собственной судьбы. Она мечтала о подвигах и свободе, а в итоге нашла гораздо больше — человека, который понял ее боль, и дом, где ей больше не нужно было никому ничего доказывать.

Не случайно Толкин пишет, что для Эовин наконец закончилась долгая зима и снова засияло солнце. Именно этим моментом завершается путь одной из самых трагичных героинь «Властелина колец». Вместо бесконечной борьбы она получила шанс на спокойную жизнь, семью и настоящее счастье — пожалуй, лучший финал, который только мог ждать Деву Рохана.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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