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Киноафиша Статьи Добро пожаловать, или... пройдите тест: на 5 вопросов из 5 ответят только фанаты советского кино и пионерлагерей

Добро пожаловать, или... пройдите тест: на 5 вопросов из 5 ответят только фанаты советского кино и пионерлагерей

3 июля 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен»

Вспомните то беззаботное время и проверьте себя.

Летние каникулы, песни у костра, спортивные соревнования, первая дружба и первые симпатии — пионерские лагеря не раз становились местом действия любимых советских фильмов. Для одних это приятная ностальгия, а для других — возможность познакомиться с классикой отечественного кино.

Мы собрали пять кадров из известных советских картин, в которых события разворачиваются именно в летнем лагере. Правила простые: внимательно посмотрите на изображение и попробуйте вспомнить, из какого фильма оно взято.

На первый взгляд задания кажутся легкими, но некоторые кадры способны запутать даже тех, кто не раз пересматривал советское кино.

Проверьте свою память и узнайте, сможете ли вы набрать максимальные 5 из 5.

Фото: Кадр из фильма «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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