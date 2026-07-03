Добро пожаловать, или... пройдите тест: на 5 вопросов из 5 ответят только фанаты советского кино и пионерлагерей

Вспомните то беззаботное время и проверьте себя.

Летние каникулы, песни у костра, спортивные соревнования, первая дружба и первые симпатии — пионерские лагеря не раз становились местом действия любимых советских фильмов. Для одних это приятная ностальгия, а для других — возможность познакомиться с классикой отечественного кино.

Мы собрали пять кадров из известных советских картин, в которых события разворачиваются именно в летнем лагере. Правила простые: внимательно посмотрите на изображение и попробуйте вспомнить, из какого фильма оно взято.

На первый взгляд задания кажутся легкими, но некоторые кадры способны запутать даже тех, кто не раз пересматривал советское кино.

Проверьте свою память и узнайте, сможете ли вы набрать максимальные 5 из 5.