Спас Средиземье, но не победил: почему Фродо после уничтожения Кольца уплыл в Валинор вместе с эльфами?

После уничтожения Кольца Всевластия кажется, что история Фродо должна закончиться счастливо. Он возвращается домой, снова видит друзей, а Шир наконец живет мирной жизнью. Но вместо спокойной старости Фродо принимает неожиданное решение — покидает Средиземье и вместе с эльфами отправляется в Валинор.

Многие зрители, которые знакомы только с фильмами Питера Джексона, до сих пор задаются вопросом: зачем он оставил родной дом, ради которого так долго сражался?

Победа не избавила Фродо от боли

Главная причина — последствия путешествия к Роковой горе. За время своих странствий Фродо получил тяжелые ранения, которые так и не удалось полностью исцелить. Сначала его ранил Король-чародей моргульским клинком, позже он едва не погиб после нападения Шелоб.

Физические раны зажили лишь частично. Толкин пишет, что каждый год в годовщину этих событий Фродо вновь испытывал сильную боль. Но дело было не только в этом. После всего пережитого он уже не мог жить так же спокойно, как раньше. Шир остался прежним, а вот сам Фродо изменился навсегда.

Валинор был не наградой, а шансом начать заново

Иногда можно встретить мнение, что отплытие Фродо символизирует смерть героя. На самом деле это не так. Валинор в мире Толкина — вполне реальное место, куда отправлялись эльфы и немногие избранные.

Именно там бывший Хранитель Кольца мог наконец обрести покой, передает дзен-канал «Мир комиксов и кино». В Бессмертных землях надеялись исцелить не только его тело, но и душевные раны, которые невозможно было вылечить в Средиземье.

В этой истории Толкин рассказал и о себе

Многие исследователи считают, что судьба Фродо тесно связана с личным опытом самого Джона Толкина. Писатель прошел Первую мировую войну, участвовал в битве на Сомме и потерял многих друзей. Он хорошо понимал, что после тяжелых испытаний человек может вернуться домой, но уже никогда не стать прежним.

Поэтому финал «Властелина колец» получился не только сказочным, но и очень человеческим. Фродо спас весь мир, однако заплатил за эту победу слишком высокую цену. И его отплытие в Валинор стало не счастливым финалом, а последней надеждой обрести долгожданный покой, которого он уже не мог найти в любимом Шире.