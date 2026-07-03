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Киноафиша Статьи Даже самые преданные фанаты не сразу замечают: 3 забавных ляпа с КамАЗом в сериале «Дальнобойщики»

Даже самые преданные фанаты не сразу замечают: 3 забавных ляпа с КамАЗом в сериале «Дальнобойщики»

3 июля 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Дальнобойщики»

Это ничуть не портит впечатление от просмотра спустя годы.

«Дальнобойщики» давно стали классикой российского телевидения. Многие пересматривают сериал до сих пор, но даже спустя годы зрители продолжают находить в нем новые киноляпы. И чаще всего внимательные поклонники замечают именно странности, связанные с легендарным КамАЗом Федора и Сашка.

Вот три самых известных нестыковки.

КамАЗ внезапно меняет направление

Один из самых заметных ляпов можно увидеть в серии «Призрак».

Во время остановки у придорожного кафе дальнобойщики оставляют грузовик возле столиков. Пока герои обедают, КамАЗ стоит кабиной в одну сторону. Но стоит им закончить трапезу, как машина чудесным образом оказывается развернутой в противоположную.

При этом никакой сцены, где кто-то перегонял грузовик, в сериале нет. Получается, что КамАЗ успел самостоятельно сменить положение между двумя соседними кадрами.

Логотип КамАЗ неожиданно становится зеркальным

Кадр из сериала «Дальнобойщики»

Во время одной из погонь внимательные зрители заметили еще одну интересную деталь.

Надпись «КамАЗ» на передней части кабины вдруг оказывается написанной наоборот. На самом деле никакой секретной версии грузовика не существовало — просто при монтаже кадр отразили по горизонтали, забыв, что вместе с изображением перевернется и логотип.

Ляп длится совсем недолго, но после первого просмотра его уже невозможно не замечать.

Один КамАЗ превращается в другой

Наверное, самая известная техническая ошибка сериала связана с самим грузовиком.

В разных сценах у полуприцепа меняется конструкция: где-то можно разглядеть три оси с одинарными колесами, а на общих планах — уже две оси со сдвоенными колесами. Иногда зрители замечали и другие отличия: исчезающую фирменную статуэтку на кабине или даже разный цвет сидений внутри.

Объяснение довольно простое — во время съемок использовали несколько похожих грузовиков и съемочную кабину, поэтому полностью сохранить одинаковые детали не получилось.

Конечно, сегодня такие мелочи бросаются в глаза гораздо сильнее, чем двадцать лет назад. Но именно подобные ляпы давно стали частью обаяния «Дальнобойщиков». Они ничуть не мешают получать удовольствие от сериала и лишь напоминают, что даже самые любимые проекты не обходятся без маленьких ошибок.

Фото: Кадр из сериала «Дальнобойщики»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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