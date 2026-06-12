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Когда солнце взойдет с запада
Расписание сеансов Когда солнце взойдет с запада, 2027 в Кызылорде
Расписание сеансов Когда солнце взойдет с запада, 2027 в Кызылорде
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Как купить билеты на сеанс фильма «Когда солнце взойдет с запада»?
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Время сеанса
20:50
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20:50
от 400 ₸
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Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall
г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, KK
22:00
от 3200 ₸
23:30
от 2800 ₸
00:00
от 2800 ₸
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