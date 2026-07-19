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Зрители требуют новые сезоны «Первого отдела» и «Невского», а Михалков не одобряет сериалы: «Погубили многих актеров»

19 июля 2026 17:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Утомленные солнцем»

Режиссер высказал непопулярное мнение.

Пока миллионы зрителей с нетерпением ждут новые сезоны «Невского», «Первого отдела» и других популярных проектов, Никита Михалков уверен: именно сериалы стали одной из главных проблем современного кино. Режиссер резко раскритиковал индустрию и объяснил свою позицию.

Михалков уверен, что сериалы изменили профессию

Сегодня многосерийные проекты собирают огромную аудиторию. Детективы и криминальные драмы регулярно становятся лидерами просмотров, а актеры благодаря таким ролям приобретают всенародную популярность.

Однако Никита Михалков считает, что у этой популярности есть обратная сторона. По его словам, современные съемки сильно отличаются от того, как раньше работали над кино.

«Репетиций сейчас нет вообще. Актеры читают текст с телефона, потом идут в кадр: "Мотор, сняли!". Неважно как. В итоге сериалы развращают и погубили многих актеров».

По мнению режиссера, молодые артисты слишком часто стремятся к быстрому успеху, а не к профессиональному росту.

Главная проблема — спешка

Михалков убежден, что хорошее кино невозможно без долгой подготовки. Он вспоминает читки сценария, совместные репетиции и обсуждения, которые помогали актерам почувствовать своих персонажей и найти общий язык друг с другом.

Режиссер считает, что именно такая работа создает атмосферу, которую зритель потом видит на экране.

Но зрители продолжают выбирать сериалы

Кадр из сериала "Первый отдел"

При этом аудитория явно голосует иначе. Такие проекты, как «Невский», «Первый отдел», «Шеф» и многие другие, годами остаются одними из самых популярных российских сериалов. Их герои становятся любимцами зрителей, а новые сезоны стабильно входят в число самых ожидаемых премьер.

Сам Михалков признает, что сегодня индустрия сильно изменилась. По его мнению, доступность съемочной техники привела к тому, что режиссерами стали люди без достаточной подготовки.

«В итоге мы смотрим сериалы с закрученным сюжетом, а кино там нет».

С этим мнением наверняка согласятся не все. Для одних современные сериалы действительно стали новым качественным этапом российского телевидения, для других — лишь развлечением на один вечер. Но одно можно сказать точно: дискуссия о том, способны ли многосерийные проекты заменить большое кино, вряд ли закончится в ближайшее время.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.

Фото: Кадр из фильма «Утомленные солнцем»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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