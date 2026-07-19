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Киноафиша Статьи Если бы «Бриджертоны» соединили с «Бедной Настей»: «История его служанки» стала главным хитом лета 2026 года — отзывы зрителей

Если бы «Бриджертоны» соединили с «Бедной Настей»: «История его служанки» стала главным хитом лета 2026 года — отзывы зрителей

19 июля 2026 16:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «История его служанки»

Таких проектов действительно давно не было.

«История его служанки» еще до премьеры привлекла внимание необычным форматом. История о графе Николае Шереметьеве и девушке Анне Авериной растянулась сразу на 90 серий — и именно это стало главным поводом для обсуждений.

Зрители вспомнили «Бедную Настю»

Многие признались, что не ожидали увидеть столь длинную костюмную мелодраму в 2026 году. Одни встретили эту новость с недоверием, а другие неожиданно обрадовались.

Один из зрителей написал:

«Создатели посчитали, что народ заскучал по мыльцу типа "Бедной Насти"? Актерский состав шикарный».

При этом многие признают: сериал действительно напоминает проекты начала 2000-х, где романтическая история развивалась десятками серий, а главной причиной включить следующую серию становилась очередная интрига.

Красиво снято, но историчность вызывает вопросы

Даже критики сериала отмечают, что визуально проект получился привлекательным. Особенно зрители хвалят Матвея Лыкова и Милану Бру, отмечая их экранную химию.

Однако к атмосфере XIX века вопросов оказалось немало. Пользователи считают, что герои слишком современно разговаривают и ведут себя не так, как настоящие дворяне той эпохи. Некоторые прямо называют проект не историческим, а псевдоисторическим.

Смотреть стоит как красивую сказку

Кадр из сериала «История его служанки»

Впрочем, именно такой подход оказался самым популярным среди тех, кому сериал понравился. Многие советуют не искать историческую достоверность, а воспринимать происходящее как романтическую фантазию.

Один из отзывов хорошо подводит итог спорам:

«Историзм сериала с самого начала очень-очень условный, и тут ты или принимаешь правила игры и наслаждаешься действом, или попросту кого-то начинает корёжить».

Похоже, именно поэтому «История его служанки» уже нашла свою аудиторию. Если хочется отдохнуть от бесконечных детективов и мрачных триллеров, а вместо этого посмотреть красивую историю любви с роскошными костюмами, интригами и яркими героями, сериал вполне может оказаться удачным выбором.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.

Фото: Кадр из сериала «История его служанки»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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