Не только хит с Камбербэтчем и советская классика с Ливановым: 7 незаслуженно упущенных проектов о Холмсе и Ватсоне

Если вам кажется, что уже видели все экранизации Шерлока Холмса, кроме, может, советского варианта и Дауни-младшего, у нас есть хорошие новости: вы ошибаетесь. Среди десятков экранизаций есть настоящие жемчужины, которые прошли мимо широкой аудитории, но при этом не уступают по атмосфере, актёрской игре или сюжетным твистам. Делимся семёркой таких.

«Шерлок Холмс: Багровый коготь» (1944)

В фильме «Шерлок Холмс: Багровый коготь» Бэзил Рэтбоун — один из самых каноничных Холмсов в истории — расследует мистические убийства в канадской глуши. Атмосфера как у «Собаки Баскервилей», но с новым акцентом на суеверия и страх. Сам Ватсон в какой-то момент всерьёз сравнивает это дело с тем самым знаменитым делом, и это — отсылка, которую фанаты оценят.

«Без единой улики» (1988)

Майкл Кейн и Бен Кингсли разыгрывают весь сюжет как перевёрнутую версию классики: Холмс — пьянчужка, которого нанял доктор Ватсон, чтобы тот изображал сыщика на публике. Идея звучит как фанфик, но в итоге получается умная, стильная и очень забавная детективная комедия, которая ломает привычный дуэт до основания.

«Мистер Холмс» (2015)

Иэн МакКеллен играет пожилого Холмса, который ушёл на пенсию и живёт в уединении, занимаясь пчёлами. Но одна история не даёт ему покоя, и он пытается восстановить её по обрывкам воспоминаний. Очень трогательное, медитативное кино «Мистер Холмс» не о гениальности, а о старении, сожалении и попытке понять, что было действительно важно.

«Шерлок Холмс: Замок ужаса» (1945)

Бэзил Рэтбоун возвращается, чтобы расследовать убийства в частном клубе, где члены погибают один за другим. Фильм вдохновлён «Пятью косточками апельсина» и подаёт себя как настоящий нуар-детектив: мрачные интерьеры, таинственные письма и изолированное общество. Снят просто, но с потрясающей театральной точностью.

«Великий мышиный сыщик» (1986)

Да, это мультфильм. И да, он о мышах. Но Бэзил из Бэйкер-стрит — настоящий Холмс среди грызунов. Великолепная атмосфера викторианского Лондона, злодей на уровне Мориарти и напряжённый сюжет, в котором мышиная дочка ищет своего отца-изобретателя. Один из самых недооценённых диснеевских проектов, который можно (и нужно) смотреть в любом возрасте.

«Частная жизнь Шерлока Холмса» (1970)

Билли Уайлдер снял нестандартную интерпретацию: здесь Холмс не только детектив, но и человек с тайнами, уязвимостями и чувством юмора. История с Лох-Нессом, мифами, британской армией и женской загадкой. Вдохновила самих Моффата и Гэтисса на создание «Шерлока» с Камбербэтчем. Стоит посмотреть хотя бы ради альтернативного взгляда на культовый образ.

«Приключения Шерлока Холмса» (1984)

Этот британский сериал незаслуженно обошли вниманием в разговоре о самых стильных и близких к первоисточнику адаптациях. Здесь Холмс остроумен, холоден, изящен, а Ватсон — не просто фоновый друг, а настоящий партнёр. Настоящий подарок для тех, кто хочет больше классики в духе Дойля, но с современным для 80-х подходом.

Все эти фильмы — как неизвестные главы в биографии самого знаменитого детектива. Они доказывают, что Холмс — не штамп и не только твид, трубка и лупа. Он может быть стариком, актёром, даже мышью — и всё равно оставаться Холмсом.

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