В СССР снимали не только отличные комедии: эту советскую драму подзабыли, но мы предлагаем пересмотреть ее

Вы могли его не видеть, но забыть точно не сможете. Фильм «Объяснение в любви» 1977 года — редкая жемчужина в советской кинематографии. В эпоху, где драмы всё чаще напоминают сериал на 1,5 скорости, эта работа Ильи Авербаха заставляет поставить жизнь на паузу и оценить себя и своих близких со стороны..

Советское кино, снятое не про эпоху, а про чувства

На первый взгляд — всё как обычно. Начало XX века, великая история на заднем плане: революция, войны, формирование СССР. А на переднем — один писатель и одна женщина, с которой он прожил всю жизнь. Только вот она никогда не любила его. А он — всегда.

Филиппок, гениально сыгранный Юрием Богатырёвым, не герой-любовник. Он — трогательный, мягкий, преданный, как герой «Осеннего марафона», только грустнее. Его жена Зина — резкая, прагматичная, холодная. Не враг, но и не партнёр. Она рядом, но не с ним.

Муж, который жил как сын

Фильм показывает уникальную динамику — не мужа и жены, а взрослого сына и властной матери. Зина не просто не отвечает взаимностью — она воспитывает. Филипп же принимает всё безропотно, потому что считает её своим счастьем. Это любовь не романтическая, а почти религиозная — без условий и гарантий.

Почему сейчас такое не снимают

Авербах был мастером тонких связей — там, где герой не кричит в небо, а тихо сидит на кухне и читает письмо, от которого болит сердце. Его фильмы не про плохих и хороших, а про сложных. И именно этим они страшно честны. Сейчас такое почти не снимают. Слишком сложно и размеренно для современников. А может, нет?

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