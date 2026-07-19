Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Зрители выбрали худший фильм франшизы «Гарри Поттер»: рейтинг на IMDb чуть больше 7

Зрители выбрали худший фильм франшизы «Гарри Поттер»: рейтинг на IMDb чуть больше 7

19 июля 2026 21:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната»

Но фанаты не сошлись во мнениях.

Во вселенной, где каждое движение палочкой вызывает споры, неудивительно, что даже у экранизаций о Гарри Поттере есть свои «любимчики» и аутсайдеры. И если верить рейтингу на IMDb, самым слабым из восьми фильмов франшизы оказался «Гарри Поттер и Тайная комната» — с оценкой 7,4/10. При этом худший у Поттера — это всё равно крепкий середнячок по меркам большого кино. Так что тут интереснее не цифры, а причина недовольства — и контраргументы фанатов.

Почему «Тайную комнату» считают слабым звеном

Мнения пользователей IMDb оказались суровы. Многие отмечают, что второй фильм слишком похож на первый: те же коридоры Хогвартса, та же троица, снова Волан-де-Морт — только теперь в виде дневника. Магия знакомства ушла, а новая история, по мнению критиков, не стала ни глубже, ни страшнее. Кто-то даже назвал её «бонусной серией к “Философскому камню”».

Добавьте к этому тот факт, что в «Тайной комнате» ещё не чувствуется той мрачной, взрослой энергии, которая накроет зрителей начиная с третьего фильма, — и вы получите кино, застрявшее где-то между сказкой и триллером.

А что говорит Reddit? «Локхарт — икона!»

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната»

На Reddit всё куда бодрее. Один из пользователей написал: «Одного Локхарта достаточно, чтобы фильм стал великим». И правда: Кеннет Брана подарил франшизе персонажа, которого можно было бы преподавать на факультете Самовлюблённости. Его сцены — настоящий ситком в волшебном антураже, и в детстве многие просто не считали это плюсом.

Другой пользователь добавил: «Может, он и не был ярче первого, но лично мне понравился. Последняя “лёгкая” история до того, как всё стало мрачно». Многие комментаторы соглашаются: именно «Тайная комната» — последний фильм с чистым ощущением сказки, где добро пока не сражается с тотальным злом, а лишь с гигантской змеёй и проклятым дневником.

Кто прав? IMDb или Reddit?

Возможно, истина, как обычно, где-то посередине. «Тайная комната» не настолько смелая, как «Узник Азкабана», не настолько эпичная, как «Дары смерти», и не настолько драматичная, как «Кубок огня». Но она по-прежнему несёт ту самую хогвартскую магию, где даже опасности прячутся за витражами, и всё ещё можно верить, что добро победит — при поддержке феникса и меча из шляпы.

И напоследок: если вы недолюбливаете «Тайную комнату» — попробуйте пересмотреть её глазами ребёнка, который впервые услышал, как шепчет змей в трубах. Возможно, вы измените своё мнение. Или хотя бы улыбнётесь, увидев Локхарта, который заклинанием случайно выбивает себе память.

Ранее мы писали: Это вам не «Игра престолов» или «Уэнсдей»: 5 сериалов в жанре мрачного фэнтези, которые жутко понравятся взрослым.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В Роскачестве выбрали лучшие макароны: стоит ли покупать Barilla, Makfa и другие популярные марки? В Роскачестве выбрали лучшие макароны: стоит ли покупать Barilla, Makfa и другие популярные марки? Читать дальше 20 июля 2026
16 июля стартовали сразу 2 мощных российских сериала: современный «Граф Монте-Кристо» и мощный детектив 16 июля стартовали сразу 2 мощных российских сериала: современный «Граф Монте-Кристо» и мощный детектив Читать дальше 17 июля 2026
Как связаны Шрек и Геральт из «Ведьмака»? Это не просто совпадения — новая фанатская теория звучит слишком убедительно Как связаны Шрек и Геральт из «Ведьмака»? Это не просто совпадения — новая фанатская теория звучит слишком убедительно Читать дальше 20 июля 2026
Letterboxd выбрал 3 лучших научно-фантастических фильма в истории: удивительно, но в списке есть шедевр Тарковского Letterboxd выбрал 3 лучших научно-фантастических фильма в истории: удивительно, но в списке есть шедевр Тарковского Читать дальше 20 июля 2026
В «Охоте на Голлума» даже не придется ничего придумывать: вот 3 истории, которые точно могут показать в фильме В «Охоте на Голлума» даже не придется ничего придумывать: вот 3 истории, которые точно могут показать в фильме Читать дальше 20 июля 2026
Не только хит с Камбербэтчем и советская классика с Ливановым: 7 незаслуженно упущенных проектов о Холмсе и Ватсоне Не только хит с Камбербэтчем и советская классика с Ливановым: 7 незаслуженно упущенных проектов о Холмсе и Ватсоне Читать дальше 19 июля 2026
«The Last of Us» и «Аркейн» не единственные: 6 шикарных проектов в жанре антиутопии, где мир сходит с ума в каждом кадре «The Last of Us» и «Аркейн» не единственные: 6 шикарных проектов в жанре антиутопии, где мир сходит с ума в каждом кадре Читать дальше 19 июля 2026
Только накануне премьеры «Одиссеи» зрители поняли, как Нолан на самом деле закончил «Начало»: я ошибалась 16 лет Только накануне премьеры «Одиссеи» зрители поняли, как Нолан на самом деле закончил «Начало»: я ошибалась 16 лет Читать дальше 19 июля 2026
Финал «Властелина колец» должен был быть совсем другим: Толкин в последний момент передумал убивать любимого героя Финал «Властелина колец» должен был быть совсем другим: Толкин в последний момент передумал убивать любимого героя Читать дальше 19 июля 2026
Эти 5 премьер называют самым большим разочарованием 2026 года: а ведь №3 собрал 1 млрд по всему миру Эти 5 премьер называют самым большим разочарованием 2026 года: а ведь №3 собрал 1 млрд по всему миру Читать дальше 18 июля 2026
Этот хоррор вышел на Netflix 8 лет назад и до сих пор бьет все рейтинги: 325 300 000 часов просмотров говорят сами за себя Этот хоррор вышел на Netflix 8 лет назад и до сих пор бьет все рейтинги: 325 300 000 часов просмотров говорят сами за себя Читать дальше 18 июля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше