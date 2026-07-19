Зрители выбрали худший фильм франшизы «Гарри Поттер»: рейтинг на IMDb чуть больше 7

Во вселенной, где каждое движение палочкой вызывает споры, неудивительно, что даже у экранизаций о Гарри Поттере есть свои «любимчики» и аутсайдеры. И если верить рейтингу на IMDb, самым слабым из восьми фильмов франшизы оказался «Гарри Поттер и Тайная комната» — с оценкой 7,4/10. При этом худший у Поттера — это всё равно крепкий середнячок по меркам большого кино. Так что тут интереснее не цифры, а причина недовольства — и контраргументы фанатов.

Почему «Тайную комнату» считают слабым звеном

Мнения пользователей IMDb оказались суровы. Многие отмечают, что второй фильм слишком похож на первый: те же коридоры Хогвартса, та же троица, снова Волан-де-Морт — только теперь в виде дневника. Магия знакомства ушла, а новая история, по мнению критиков, не стала ни глубже, ни страшнее. Кто-то даже назвал её «бонусной серией к “Философскому камню”».

Добавьте к этому тот факт, что в «Тайной комнате» ещё не чувствуется той мрачной, взрослой энергии, которая накроет зрителей начиная с третьего фильма, — и вы получите кино, застрявшее где-то между сказкой и триллером.

А что говорит Reddit? «Локхарт — икона!»

На Reddit всё куда бодрее. Один из пользователей написал: «Одного Локхарта достаточно, чтобы фильм стал великим». И правда: Кеннет Брана подарил франшизе персонажа, которого можно было бы преподавать на факультете Самовлюблённости. Его сцены — настоящий ситком в волшебном антураже, и в детстве многие просто не считали это плюсом.

Другой пользователь добавил: «Может, он и не был ярче первого, но лично мне понравился. Последняя “лёгкая” история до того, как всё стало мрачно». Многие комментаторы соглашаются: именно «Тайная комната» — последний фильм с чистым ощущением сказки, где добро пока не сражается с тотальным злом, а лишь с гигантской змеёй и проклятым дневником.

Кто прав? IMDb или Reddit?

Возможно, истина, как обычно, где-то посередине. «Тайная комната» не настолько смелая, как «Узник Азкабана», не настолько эпичная, как «Дары смерти», и не настолько драматичная, как «Кубок огня». Но она по-прежнему несёт ту самую хогвартскую магию, где даже опасности прячутся за витражами, и всё ещё можно верить, что добро победит — при поддержке феникса и меча из шляпы.

И напоследок: если вы недолюбливаете «Тайную комнату» — попробуйте пересмотреть её глазами ребёнка, который впервые услышал, как шепчет змей в трубах. Возможно, вы измените своё мнение. Или хотя бы улыбнётесь, увидев Локхарта, который заклинанием случайно выбивает себе память.

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