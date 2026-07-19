Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи «Физически тяжело смотреть, хотелось сползти с кресла»: российская версия «Графа Монте-Кристо» потрясла даже психиатра

«Физически тяжело смотреть, хотелось сползти с кресла»: российская версия «Графа Монте-Кристо» потрясла даже психиатра

19 июля 2026 15:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Холод»

Первая серия уже есть в открытом доступе.

Новый сериал «Холод» сравнивают с «Графом Монте-Кристо», но вместо благородного мстителя здесь обычная женщина, у которой в один день отняли всю жизнь. Первые зрители уже успели увидеть премьеру и уверены: это гораздо больше, чем просто криминальная драма.

История о мести, которая начинается с несправедливости

Главная героиня — Женя в исполнении Любови Аксеновой. После страшной аварии она теряет мужа и шестилетнюю дочь. Казалось бы, виновные должны понести наказание, но все происходит наоборот: настоящих виновников, влиятельных мажоров, спасают связи, а сама Женя оказывается за решеткой.

Именно поэтому многие уже называют «Холод» современной версией «Графа Монте-Кристо». Только теперь история мести разворачивается в сегодняшней России, а главным героем становится не мужчина, а женщина, которой приходится заново учиться жить после страшной трагедии.

Сериал говорит о том, о чем обычно предпочитают молчать

Одним из первых премьеру посмотрел врач-психиатр Василий Бейранович, и больше всего его удивило, насколько откровенно авторы говорят о системе.

«Меня, честно, поразило, насколько открыто и без купюр "Холод" говорит о том, о чём обычно предпочитают шептать: коррупция, судебный беспредел, цена человеческой жизни в системе, где важны только связи».

По его словам, сериал не пытается спрятать происходящее за условностями и не создает ощущение абстрактной истории, далекой от реальности.

Любовь Аксенова стала главным открытием

Кадр из сериала «Холод»

Отдельно Бейранович отметил актерскую работу Любови Аксеновой. По его мнению, именно она делает историю настолько эмоциональной.

«Любовь Аксёнова выдаёт такую эмоциональную амплитуду, что в какие-то моменты просто физически тяжело и хотелось сползти с кресла».

Такое впечатление производит далеко не каждый сериал, особенно если речь идет о криминальной драме.

Почему премьеру уже обсуждают

«Холод» начинается как история о трагедии одной семьи, но постепенно превращается в напряженный триллер о мести, справедливости и цене, которую приходится платить за попытку добиться правды.

Первые отзывы показывают, что зрителей цепляет не только интрига, но и эмоциональная составляющая. Если сериал сохранит этот уровень до финала, у него есть все шансы стать одной из самых обсуждаемых российских премьер этого лета.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.

Фото: Кадр из сериала «Холод»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В Роскачестве выбрали лучшие макароны: стоит ли покупать Barilla, Makfa и другие популярные марки? В Роскачестве выбрали лучшие макароны: стоит ли покупать Barilla, Makfa и другие популярные марки? Читать дальше 20 июля 2026
16 июля стартовали сразу 2 мощных российских сериала: современный «Граф Монте-Кристо» и мощный детектив 16 июля стартовали сразу 2 мощных российских сериала: современный «Граф Монте-Кристо» и мощный детектив Читать дальше 17 июля 2026
«Женская версия "Приговора" с Васильевым»: у этого российского сериала вышла только 1 серия, но это уже 100% хит «Женская версия "Приговора" с Васильевым»: у этого российского сериала вышла только 1 серия, но это уже 100% хит Читать дальше 19 июля 2026
3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге Читать дальше 16 июля 2026
Лучший сериал года, но теперь без Трибунцева: имена главных героев «Подслушано в Выборге» держат в тайне, но мы расшифровали подсказку  Лучший сериал года, но теперь без Трибунцева: имена главных героев «Подслушано в Выборге» держат в тайне, но мы расшифровали подсказку Читать дальше 20 июля 2026
Okko только выпустил главный хит лета, а звезда «Фейка» уже «слила» спойлер: теперь очевидно, где искать сталкера Okko только выпустил главный хит лета, а звезда «Фейка» уже «слила» спойлер: теперь очевидно, где искать сталкера Читать дальше 20 июля 2026
От создателей «Мажора»: 3 российских сериала компании «Среда», которые даже круче хита с Прилучным  От создателей «Мажора»: 3 российских сериала компании «Среда», которые даже круче хита с Прилучным Читать дальше 20 июля 2026
Если бы «Бриджертоны» соединили с «Бедной Настей»: «История его служанки» стала главным хитом лета 2026 года — отзывы зрителей Если бы «Бриджертоны» соединили с «Бедной Настей»: «История его служанки» стала главным хитом лета 2026 года — отзывы зрителей Читать дальше 19 июля 2026
Все ждали 2 сезон «Слова пацана», и НТВ взял дело в свои руки: выпускает сериал про легендарную группировку «Тяп-Ляп» Все ждали 2 сезон «Слова пацана», и НТВ взял дело в свои руки: выпускает сериал про легендарную группировку «Тяп-Ляп» Читать дальше 19 июля 2026
Топ-3 самых просматриваемых проекта на Okko: в лидерах — главный подарок лета 2026 года для любителей тру-крайма Топ-3 самых просматриваемых проекта на Okko: в лидерах — главный подарок лета 2026 года для любителей тру-крайма Читать дальше 19 июля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше