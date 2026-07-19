«Физически тяжело смотреть, хотелось сползти с кресла»: российская версия «Графа Монте-Кристо» потрясла даже психиатра

Первая серия уже есть в открытом доступе.

Новый сериал «Холод» сравнивают с «Графом Монте-Кристо», но вместо благородного мстителя здесь обычная женщина, у которой в один день отняли всю жизнь. Первые зрители уже успели увидеть премьеру и уверены: это гораздо больше, чем просто криминальная драма.

История о мести, которая начинается с несправедливости

Главная героиня — Женя в исполнении Любови Аксеновой. После страшной аварии она теряет мужа и шестилетнюю дочь. Казалось бы, виновные должны понести наказание, но все происходит наоборот: настоящих виновников, влиятельных мажоров, спасают связи, а сама Женя оказывается за решеткой.

Именно поэтому многие уже называют «Холод» современной версией «Графа Монте-Кристо». Только теперь история мести разворачивается в сегодняшней России, а главным героем становится не мужчина, а женщина, которой приходится заново учиться жить после страшной трагедии.

Сериал говорит о том, о чем обычно предпочитают молчать

Одним из первых премьеру посмотрел врач-психиатр Василий Бейранович, и больше всего его удивило, насколько откровенно авторы говорят о системе.

«Меня, честно, поразило, насколько открыто и без купюр "Холод" говорит о том, о чём обычно предпочитают шептать: коррупция, судебный беспредел, цена человеческой жизни в системе, где важны только связи».

По его словам, сериал не пытается спрятать происходящее за условностями и не создает ощущение абстрактной истории, далекой от реальности.

Любовь Аксенова стала главным открытием

Отдельно Бейранович отметил актерскую работу Любови Аксеновой. По его мнению, именно она делает историю настолько эмоциональной.

«Любовь Аксёнова выдаёт такую эмоциональную амплитуду, что в какие-то моменты просто физически тяжело и хотелось сползти с кресла».

Такое впечатление производит далеко не каждый сериал, особенно если речь идет о криминальной драме.

Почему премьеру уже обсуждают

«Холод» начинается как история о трагедии одной семьи, но постепенно превращается в напряженный триллер о мести, справедливости и цене, которую приходится платить за попытку добиться правды.

Первые отзывы показывают, что зрителей цепляет не только интрига, но и эмоциональная составляющая. Если сериал сохранит этот уровень до финала, у него есть все шансы стать одной из самых обсуждаемых российских премьер этого лета.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.