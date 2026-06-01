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Киноафиша Фильмы Кассандра Расписание сеансов Кассандра, 2026 в Кызылорде

Расписание сеансов Кассандра, 2026 в Кызылорде

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Left Cinema г. Кызылорда, мкр-н Левый берег, строение 7
2D
17:10 от 1500 ₸ 18:50 от 1800 ₸ 20:30 от 1800 ₸ 22:10 от 1800 ₸
Жібек жолы 3D г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49, ТРЦ «Жібек жолы», 3 этаж
2D
15:00 от 2800 ₸ 18:15 от 3500 ₸ 19:55 от 3500 ₸ 21:35 от 2200 ₸ 23:15 от 2200 ₸
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