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Киноафиша Фильмы День разоблачения Расписание сеансов День разоблачения, 2026 в Кызылорде

Расписание сеансов День разоблачения, 2026 в Кызылорде

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Сегодня 17 Завтра 18
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Как купить билеты на сеанс фильма «День разоблачения»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx 8 Aray City Mall г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, RU
00:00 от 3200 ₸
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