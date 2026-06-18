Меню
Киноафиша
Костанай, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
День разоблачения
Расписание сеансов День разоблачения, 2026 в Костанае
Расписание сеансов День разоблачения, 2026 в Костанае
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
18
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «День разоблачения»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Казахстан 3D
г. Костанай, ул. Гоголя, 74
2D, RU
19:45
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Очень страшное кино 6
Отзывы
2026, США, комедия, ужасы
Властелины Вселенной
Отзывы
2026, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Тролли возвращаются!
Отзывы
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
Когда солнце взойдет с запада
Отзывы
2027, Казахстан, ужасы
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Омен. Обличье зла
Отзывы
2026, Испания, ужасы
Обитель зла: Мутация
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Зеркала. Пожиратели душ
Отзывы
2025, Индонезия, ужасы, триллер
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Режиссер любимых сериалов НТВ готовит новый ретро-детектив о дерзком преступлении в Ленинграде — я уже добавила его в «Буду смотреть»
Книголюбы уверены, что оригинал всегда лучше экранизации: но эти 3 сериала куда круче первоисточника
Идеальны для летних вечеров: 3 турецких сериала без драмы, скандалов и смертей — только море, солнце и любовь
Да чтоб я так жила — ела бургеры и колесила по штатам: откуда вообще были деньги у Винчестеров в «Сверхъестественном»?
Получил корону только в 120 лет: что известно о сыне Арагорна и Арвен — Толкин выдал лишь крупицы информации
2026 год еще не закончился, а эти сериалы уже претендуют на звание «лучших»: можно посмотреть все серии целиком
Эту фразу в «Хоббите» фанаты не поняли: но спустя годы Джексон может исправить главную ошибку трилогии с Арагорном
«Первый отдел», конечно, хорош, но эта новинка НТВ тоже ничего: что зрители пишут о сериале «Леший»
Выжил ли Барс? И что ждет Полину? Узнала, что покажут в продолжении фильма «Твое сердце будет разбито»
Над этой загадкой «Ликвидации» до сих пор спорят историки: был ли у Давида Гоцмана реальный прототип?
В Китае миллионы просмотров собирают эти 3 российских мультфильма: удивительно, но лидирует не «Маша и Медведь»
Этот сериал-триллер 2026 года легко уделает любой громкий хит НТВ: не зря его так долго ждали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри триллеры в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667